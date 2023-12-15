Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu

Sarıyer'de Başkan Genç'in görevden aldığı yardımcısı aday adayı oldu



Sarıyer Belediye Başkanlığı için yeniden kolları sıvayan Şükrü Genç, seçim çalışmalarını sürdürürken CHP'den 16 isim daha aday adayı olarak başvurdu, ancak 5 ay önce Şükrü Genç tarafından görevinden el çektirilen Hüseyin Coşkun'un aday adayı olarak ortaya çıkması tartışmalara neden oldu.

Yerel seçimlere giderken en fazla aday adayının yaşandığı ilçelerden birisi ise Sarıyer oldu. Sarıyer’de 16 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Sarıyer Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra verdiği işyeri ruhsatları tek tek iptal edilen bir başkan yardımcısı belediye başkan aday adayı oldu.



Aday adayları arasındaki isimlerden birisi ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yaklaşık 5 ay önce görevden aldığı Hüseyin Coşkun oldu.

Coşkun görev yaptığı sürede Sarıyer Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğü Hüseyin Coşkun’a bağlıydı. Alınan bilgilere göre; Şükrü Genç gelen şikâyetler üzerine Coşkun’u görevden aldı ve ardından verdiği birçok ruhsatı da iptal etmek zorunda kaldı.

Hüseyin Coşkun’un Şükrü Genç’e karşı aday adaylık başvurusu yapması ise ilçede tartışmalara eden oldu.