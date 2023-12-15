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Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu

Sarıyer'de verdiği usülsüz iş yeri ruhsatları ile gündeme gelen ve Başkan Şükrü Genç tarafından görevinden alınan Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un CHP'den aday adayı olarak ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.

15 Aralık 2023 Cuma 20:38
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu






Sarıyer'de Başkan Genç'in görevden aldığı yardımcısı aday adayı oldu


Sarıyer Belediye Başkanlığı için yeniden kolları sıvayan Şükrü Genç, seçim çalışmalarını sürdürürken CHP'den 16 isim daha aday adayı olarak başvurdu, ancak 5 ay önce Şükrü Genç tarafından görevinden el çektirilen Hüseyin Coşkun'un aday adayı olarak ortaya çıkması tartışmalara neden oldu.

Yerel seçimlere giderken en fazla aday adayının yaşandığı ilçelerden birisi ise Sarıyer oldu. Sarıyer’de 16 kişi belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.


Sarıyer Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra verdiği işyeri ruhsatları tek tek iptal edilen bir başkan yardımcısı belediye başkan aday adayı oldu.


Aday adayları arasındaki isimlerden birisi ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yaklaşık 5 ay önce görevden aldığı Hüseyin Coşkun oldu.

Coşkun görev yaptığı sürede Sarıyer Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğü Hüseyin Coşkun’a bağlıydı. Alınan bilgilere göre; Şükrü Genç gelen şikâyetler üzerine Coşkun’u görevden aldı ve ardından verdiği birçok ruhsatı da iptal etmek zorunda kaldı. 

Hüseyin Coşkun’un Şükrü Genç’e karşı aday adaylık başvurusu yapması ise ilçede tartışmalara eden oldu.

Son Güncelleme: 15.12.2023 20:53
Anahtar Kelimeler:
SarıyerŞükrü Genç
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