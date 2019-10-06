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Sosyal medya sıraya giren Kılıçdaroğlu'nu konuştu

Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara dönüşünde tarifeli uçağı tercih ederek vatandaşlarla birlikte sıraya girdi.

Sosyal medya sıraya giren Kılıçdaroğlu'nu konuştu

Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara dönüşünde tarifeli uçağı tercih ederek vatandaşlarla birlikte sıraya girdi.

06 Ekim 2019 Pazar 16:37
Sosyal medya sıraya giren Kılıçdaroğlu'nu konuştu


Sosyal medya sıraya giren Kılıçdaroğlu'nu konuştu

Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara dönüşünde tarifeli uçağı tercih ederek vatandaşlarla birlikte sıraya girdi.

CHP lideri Kemal öKılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara'ya dönmek için tarifeli uçak kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için vatandaşlarla birlikte sıra beklemesi sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adana’dan Ankara’ya dönüşte tarifeli Anadolu Jet uçağıyla seyahat etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kılıçdaroğlu’nun uçağa binerken gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

CHP liderinin uçağa binmek için vatandaşlarla birlikte sıra beklemesi sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.

Son Güncelleme: 06.10.2019 18:21
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