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TBMM Komisyonlarında sorunlar böyle mi çözülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında, komisyon üyelerinin ülke sorunlarını nasıl ciddiyetle ele aldığını açık bırakılan mikrofonla öğrendik

31 Mayıs 2024 Cuma 16:55
TBMM Komisyonlarında sorunlar böyle mi çözülüyor






TBMM Komisyonlarında sorunlar böyle mi çözülüyor


Milli Savunma eski Bakanlarından Hulusi Akar mikrofonu açık unutunca oylamaların, tartışma ve değerlendirmelerin nasıl yapıldığına tanık olduk.

TSK Personel Kanununda değişiklik önerisi görüşmeleri Meclis komisyonunda devam ederken eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu. Akar'ın CHP Milletvekili Murat Bakan'ın konuşması anında Bakan için ''Adamın adı neydi? Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?'' cümlelerine '' Oylayıp reddedeceğiz. Bilgi geldi…'' cevabı aldığı anlar kayıtlara yansıdı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, TSK Personel Kanununda değişiklik önerisi görüşmeleri yapılırken, eski Milli Savunma Bakanı  ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar mikrofonunu açık unuttu ve konuşmaları kayda yansıdı. 

CHP Ankara Milletvekili Murat Bakan'ın konuşmaları anında kayda giren diyalogda Akar'ın yanındakilere Bakan'la ilgili ''Adamın adı neydi? Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?'' diye sorduğu anlar şöyle kaydedildi: 

- Hulusi Akar: Nerde lan? Burada konuşan nerden?


 - Bu bizim komisyon üyesi değil, dışarıdan.

 - Hulusi Akar: Öyle mi? Buraya oturabiliyor mu peki?

- Söz alabiliyorlar.

 - Hulusi Akar: Neydi bunun soyadı? Soyadı neydi?

- Bakan, Bakan

- Hulusi Akar: Adamın adı neydi?

- Murat Bakan

 - Hulusi Akar: Sn. Bakan toparlayalım...

- Bunu şimdi oylamaya mı sunacağız?

- Oylayıp reddedeceğiz.

 - Hulusi Akar: Niçin!

- Bilgi geldi…

Anahtar Kelimeler:
TbmmKomisyonKomisyon üyeleri
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