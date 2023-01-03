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TİP, Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye İşçi Partisi'nden Barış Akademisyenleri’ni hedef gösteren Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusu.

03 Ocak 2023 Salı 18:21
TİP, Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu

TİP, Takvim ve Yeni Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde çalıştıkları için yandaş Takvim ve Yeni Şafak’ta "terörist" suçlamasıyla hedef gösterilen ve aralarında TİP üyelerinin de bulunduğu 3 Barış Akademisyeni adına suç duyurusunda ve erişim engelleme başvurusunda bulundu. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan erişim engeli talebi jet hızında karara bağlandı.  Dosyayı inceleyen hakimlik, başvurudan yaklaşık 3 saat sonra erişim engelleme talebini reddetti.

Yeni Şafak ve Takvim, 29 Aralık’ta yayımladıkları haberlerde, İBB’ye bağlı şirketlerde çalışmış olan ve aralarında TİP üyesi Barış Akademisyenleri’nin de yer aldığı çok sayıda ismi hedef göstermişti. Bu haberlere karşı TİP avukatları, 3 Barış Akademisyeni adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda ve erişim engeli talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, haberde isimleri yer alan Barış Akademisyenleri’nin beraat ile sonuçlanan davalarının yazıldığına ve bahse konu haberlerde halkın açıkça yanlış bir şekilde bilgilendirilerek endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla Barış Akademisyenleri’nin hedef gösterildiğine dikkat çekildi.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ JET HIZIYLA REDDEDİLDİ

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan erişim engeli talebi jet hızıyla karara bağlandı. Dosyayı inceleyen hakimlik, başvurudan yaklaşık 3 saat sonra erişim engelleme talebini “talebe konu yayın içeriklerinin esas itibari ile haber niteliğini taşıdığı, yayın içeriğinde talepte bulunanların kişilik haklarını doğrudan hedef alan, toplum nazarında küçük düşürücü, karalayıcı ya da talepte bulunanın şeref ve haysiyetini ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımların bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Anahtar Kelimeler:
Tıpİşçi PartisiTürkiye Işçi Partisi
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