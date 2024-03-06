YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu vatandaşın üstüne yürüdü

YRP'nin türkücü adayı vatandaşın üstüne yürüdü





Türkiye yerel seçimlere kilitlenirken, adaylar arasındaki yarış kıyasıya sürüyor. Seçimlerin sürpriz partilerinden biri olarak gösterilen Yeniden Refah Partisi adayları ilginç çıkışlarıyla gündeme gelmeyi başarırken, Düzce adayı Davut Güloğlu ise vatandaşlarla bumuştuğu toplantıda gerginlik çıktı. YRP’nin Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği yurttaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak üzerine yürüdü.



Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek yurttaşlara hitap etti.

“SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER”

Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi.

Yurttaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.