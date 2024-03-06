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YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu vatandaşın üstüne yürüdü

Düzce YRP Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu kendisine soru yönelten vatandaşın üzerine yürüdü, hızını alamadı mikrofon fırlattı.

06 Mart 2024 Çarşamba 10:50
YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu vatandaşın üstüne yürüdü






YRP'nin türkücü adayı vatandaşın üstüne yürüdü



Türkiye yerel seçimlere kilitlenirken, adaylar arasındaki yarış kıyasıya sürüyor. Seçimlerin sürpriz partilerinden biri olarak gösterilen Yeniden Refah Partisi adayları ilginç çıkışlarıyla gündeme gelmeyi başarırken, Düzce adayı Davut Güloğlu ise vatandaşlarla bumuştuğu toplantıda gerginlik çıktı. YRP’nin Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği yurttaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak üzerine yürüdü.


Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek yurttaşlara hitap etti.

Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Davut Güloğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

“SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER”

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi.

Yurttaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Son Güncelleme: 06.03.2024 11:21
Anahtar Kelimeler:
AdayPolitika
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