Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Neler?

Bağışıklık sisteminizin güçlü olması sağlıklı olmak için önem taşırken, 2020’nin başından beri dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyonu bulan ölümlere neden olan coronavirus nedeniyle daha fazla önem kazandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketilerek, vücudun direncinin artırılması ve covid-19 virüsü de dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudun güçlenmesini sağlamak mümkün.

Her ne kadar virüsün önlenmesine bağışıklık sisteminin etkisi olmasa da, virüs bulaştıktan sonra vücudun covid-19 ile daha iyi bir şekilde mücadele etmesi mümkündür. Bunun yanında diğer tüm sağlık sorunlarına karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması, hastalıkların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Patates

A vitamini zengini patates, bağışıklığın güçlenmesinde önemli faydalar sağlar. Diğer taraftan besleyici özelliği ile tok tutan bu sebze, aşırı yemek yemeyi engelleyerek hastalıkların dostu olan aşırı kilolardan kurtulmaya da yardımcı olacaktır. Ancak patatesin kalori değerinin yüksek olması nedeniyle, aşırı tüketilmemesi tavsiye edilir.

Hindistan Cevizi

Defne asidinin tükürük ile temasının ardından monolorine dönüştüğü, yapılan çalışmalar neticesinde görülmüştür. Hindistan cevizi ise defne asidi bakımından zengin bir besin olup, düzenli tüketilmesi halinde monolorine alınması mümkün olmaktadır. Metabolizma sağlığına etki eden Hindistan cevizi bu sayede, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de etkili olmaktadır.

Yaban Mersini

Diğer taraftan bağışıklık sistemini hangi besinler güçlendirir? Sorusuna verilecek cevaplardan biri de yaban mersinidir. Kanserde dahil olmak üzere önemli hastalıkların önlenmesinde ciddi faydaları bulunan yaban mersini, bağışıklık sistemi üzerinde muazzam katkılar sağlamaktadır.

Harika bir antioksidan kaynağı olan keten tohumu, kanser gibi önemli rahatsızlıkların önlenmesinde tavsiye edilmektedir. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan keten tohumunun düzenli kullanımı, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça yararlıdır.

Turunçgiller

Güçlü bir bağışıklık sistemi için C vitamini, olmazsa olmazlardan biridir. Özellikle soğuk kış aylarında görülen hastalıkların önlenmesinde vücut direncini artıran C vitamini kaynağı besinler, mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir. Kalp ve damar sağlığı üzerinde de faydaları bilinen greyfurt, portakal ve mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasındadır.

Balık

Kuvvetli bir hafıza, kanserin önlenmesi, vücuda giren virüslerle iyi bir mücadele, cilt ve kalp sağlığı pek çok katkısı bulunan balık, güçlü bir hafızanın oluşumuna da fayda sağlar. Uzmanlar düzenli olarak özellikle soğuk deniz balıklarının haftada iki kez tüketilmesinin, sağlığa katkılarının büyük olduğunu belirtiyorlar.

Sarımsak

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan sarımsak, bağışıklığı güçlendiren besinler arasında en faydalı kaynaklardan biridir. Farklı birçok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynayan bu harika sebze, adeta doğal bir antibiyotik özelliğine sahiptir.

Yulaf

Beta glukan kaynağı olan yulaf, başta kanser, kolesterol ve diyabet gibi önemli rahatsızlıklara karşı vücudun daha etkili mücadele etmesine yardımcı olur. Stresi azalttığı gibi daha zinde ve enerjik yapıya sahip olmak istiyorsanız, düzenli olarak tüketmeniz tavsiye edilir.

Karnabahar

Harika bir antioksidan kaynağı olduğu gibi, harika bir C vitamini deposudur. C vitamininin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu yukarıda söylemiştik. Güçlü bir bağışıklık için düzenli olarak tüketerek vücudunuzun sağlık sorunları ile mücadele etmesini sağlayabilirsiniz.

Zencefil ve Zerdeçal

Birçok rahatsızlığın tedavisinde ve önlenmesinde tavsiye edilen zerdeçal ve zencefil düzenli tüketildiğinde bağışıklığın güçlenmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. İster taze veya isterseniz kuru zencefil ve zerdeçal tüketerek, bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.