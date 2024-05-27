Cilt yenileme işlemleri | Daha genç bir görünüm mümkün

Çok sayıda kişi sağlıklı bir cilde ve genç görünüme kavuşmanın hayalini kurarken cildine uygun olmayan ve uzman olmayan kişiler tarafından uygulanan işlemlere maruz kalarak cildine zarar verebiliyor. Oysa cilt yenileme uygulamaları alanında uzman dermatologlar tarafından uygulandığında çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak mümkün olabiliyor. Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Rahime Kaşıkaralar, cilt yenileme tedavilerini anlattı.



CİLT TEDAVİSİ CİLT TİPİNİZE UYGUN OLMALI

Cilt sağlığı doğal yaşlanma süreci, güneşin zararlı etkileri, stres ve çevresel faktörler gibi etkenler nedeniyle zamanla yıpranabilir ve matlaşabilir. Ancak alanında uzman dermatologların muayeneleri ardından size özel kurgulanacak, cilt yenileyici tedaviler ile cilt sağlığınızı geri kazanmak mümkün olabilmektedir. Dermatoloji Polikliniklerinde cilt tipine ve cilt problemine göre uygulanabilen çok sayıda cilt tedavisi bulunmaktadır.

Gençlik Aşısı: Gençlik aşısı, ciltteki kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için uygulanan enjeksiyonlardan oluşur. Tedavide genellikle hyaluronik asit ve kolajen gibi cildin nemini artıran ve elastikiyetini sağlayan maddeler kullanılır.

Kimyasal Peeling: Kimyasal peeling, cildin üst tabakasını soyarak altında daha genç ve sağlıklı bir cilt ortaya çıkarmayı amaçlayan bir işlemdir. Bu işlemde, özel bir asit solüsyonu cilde uygulanır ve belirli bir süre bekletildikten sonra temizlenir. Ciltte oluşan kontrollü hasarın etkisiyle cilt yenilenmesi sağlanabilmektedir. Kimyasal peelingin etkisi, uygulanan asidin yoğunluğuna ve cilt tipine bağlı olarak değişmektedir.



Işık Dolgusu: Işık dolgusu, ciltteki kırışıklıkları, lekeleri ve yara izlerini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Işık dolgusu işlemi için cilt altına özel bir dolgu malzemesi enjekte edilir. Bu malzeme, cildin daha dolgun ve genç görünmesini sağlayabilmektedir.

Mezoterapi: Mezoterapi, cildin alt tabakalarına vitaminler, amino asitler ve diğer besleyici maddelerin enjekte edildiği bir yöntemdir. Bu işlem, cildin daha canlı, sağlıklı ve genç görünmesini sağlamayı amaçlar. Mezoterapinin etkisi, uygulanan maddelere, cilt tipine ve kişinin tepkisine bağlı olarak değişebilmektedir. Kişiye göre değişebilmekle birlikte genellikle birden fazla seansta uygulanmaktadır.



Dermapen-Dermaroller: Dermapen veya Dermaroller, cildin mikroiğnelerle delinmesi yoluyla kolajen üretimini artırmayı hedefleyen bir işlemdir. Bu yöntemde, cilde ince iğnelerle delikler açılarak cildin kendini yenilemesini teşvik edilmektedir.

Fibrocell (Kök Hücre) Tedavisi: Fibrocell tedavisi, cildin doğal yenilenme sürecini hızlandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavide, ciltten alınan kök hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak cilde enjekte edilir. Fibrocell tedavisi ile, cildin daha sıkı, parlak ve genç görünmesi amaçlanmaktadır.

Kriyoterapi: Kriyoterapi, cildin azot gazı uygulaması ile düşük sıcaklıklara maruz bırakılarak tedavi edildiği bir yöntemdir. Kriyoterapi ile ciltteki lekeler, siğiller veya diğer cilt problemleri tedavi edilebilmektedir. Kriyoterapinin etkileri, uygulandığı bölgeye, cilt tipine ve problemine göre değişebilmekle birlikte genellikle birkaç hafta içinde ortaya çıkmaktadır. İşlemin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

PRP: PRP (Platelet Rich Plasma), hastanın kendi kanından özel bir işlem uygulanarak elde edilen plazmanın tedavi hedeflenen bölgeye enjekte edildiği bir cilt yenileme yöntemidir. PRP ile, cilt yenilenmesini destekleyerek ışıltılı ve daha genç görünümlü bir cilt hedeflenmektedir.

İŞLEMLER DERMATOLOG TARAFINDAN YAPILMALI

Cilt yenileyici işlemleri uzman bir dermatoloğa yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Alanında uzman bir dermatolog, işlem öncesinde cildinizin durumunu değerlendirir, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dinler ve size en etkili ve güvenli seçenekleri sunabilmekte, ayrıca cilt yapınıza ve hassasiyetinize göre size en uygun yöntemi doğru şekilde uygulayarak istenmeyen yan etkilerin minimize edilmesini sağlayabilmektedir.