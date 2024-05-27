Çocuklarda Demir Eksikliği

Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, çocuklarda demir eksikliğini anlattı

DEMİR EKSİKLİĞİ GELİŞİM GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Çocuğunuz sürekli iştahsızsa, enerjisi eskisinden düşükse, sık hasta oluyorsa veya solgun görünüyorsa nedeni demir eksikliği olabilir. Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, çocuklarda demir eksikliğini anlattı. Demir eksikliğinin çocuklarda kansızlığa yol açan en yaygın nedenlerden biri olduğunu ileten Uzm. Dr. Fikret İşbilir, “Demir, beyin fonksiyonlarından bağışıklık sistemine birçok hayati işlevde rolü olan önemli bir mineraldir ve eksikliği tedavi edilmezse gelişim geriliğine varan sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.

SAĞLIKLI BÜYÜMEYE ENGEL

Demir eksikliği çocuklarda en sık görülen kansızlık nedenlerinden biridir. Demir, vücutta kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda görev alan bir mineraldir ve birçok hayati işlevin yerine getirilmesi için önemlidir. Ancak, yetersiz demir alımı veya alınan demirin yetersiz emilimi sonucunda çocuklar demir eksikliği riskiyle karşı karşıya kalır.

Demir eksikliği, çocukların sağlıklı büyümesini engelleyebilir. Demir, beyin fonksiyonlarından bağışıklık sistemine birçok hayati işlevde rolü olan bir mineral olduğundan eksikliği tedavi edilmezse gelişim geriliğine varan sonuçlar doğabilir. Ebeveynlerin çocuklarını iyi gözlemleyerek bir belirti fark ettiklerinde hemen doktorlarına müracaat etmeleri, bir belirti olmasa bile çocuklarının rutin muayenelerini aksatmamaları büyük önem taşır. Demir eksikliği anemisi, çocuklarda enerji düşüklüğüne ve sürekli bir yorgunluk haline neden olabilir. Çocuğunuzun enerji seviyesinde belirgin bir düşüş fark ederseniz, demir düzeyini kontrol ettirmeniz önerilir.

İŞTAHSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Çocuklarda demir eksikliği yüzde ve dudaklarda renk değişikliğine yol açabilir. Ayrıca demir eksikliği olan çocuklar genellikle iştahlarını kaybeder. Bu nedenle tedaviye kombine olarak demir açısından zengin gıdaları (kırmızı et, tavuk, balık, kuru meyveler, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler vb.) düzenli olarak tüketmelerini teşvik etmek önerilebilir. Ayrıca çocuklarda demir eksikliği onları enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale de getirebilir. Buna bağlı olarak çok daha sık hastalanabilirler.

FAST FOOD TÜKETİLMEMELİ

Çocuklarda demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavi edilmesinde en önemli noktalardan biri çocuğunuz için dengeli bir beslenme programı oluşturulması ve ebeveynin çocuğu bu programa teşvik etmesidir. Çocukların mümkün olduğunca fast food, şekerli atıştırmalıklar ve hazır gıdalar yerine doğal ve besleyici gıdaları tercih etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca demir emilimini artıracağından C vitamini içeren gıdalar da beslenme programına dahil edilebilir. Demir takviyesi yalnızca doktorunuzun reçetelendirmesi ile ve önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Demir eksikliği rutin muayene ve tetkiklerle erken dönemde tanılanabilir ve tedavi edilebilir.