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COVID-19’a yakalanmaktansa aşıdaki geçici yan etkileri yaşamak daha akılcı

Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko: “Uzmanlara göre COVID-19’a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha akılcı. "

27 Nisan 2021 Salı 09:29
COVID-19’a yakalanmaktansa aşıdaki geçici yan etkileri yaşamak daha akılcı

COVID-19’a yakalanmaktansa aşıdaki geçici yan etkileri yaşamak daha akılcı

Her aşıda olduğu gibi COVID-19 aşılarında da elbette yan etkiler görülebilir. Ancak bu yan etkilerin geçici olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Uzmanlara göre COVID-19’a yakalanmaktansa, aşının bazı geçici yan etkilerini yaşamak çok daha akılcı. Aşı olduktan sonra da aslında hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hafif yan etkiler gördüğünüzde telaşlanmayın ve dinlenin. 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra korunma başlayacaktır. Ancak bu süreçte hiç aşı olmamış gibi düşünmekte yarar var” açıklamasında bulundu.

“Çin aşısı” olarak bilinen Synovac’ın yanı sıra Biontech aşısının da gelmesiyle Türkiye’de artık iki çeşit aşı var. Pandemiden bir an önce kurtulmak için iki aşıdan birinin mutlaka yaptırılması gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, aşı olma süreciyle ilgili akılda kalan konulara açıklık getirdi.

Kan sulandırıcı kullananlar COVID-19 aşısı olmadan önce doktoruna bilgi vermeli

Bazı insanların aşı olmadan önce ağrı kesici aldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Oysa uzmanlara göre bu doğru değil. Alerji veya ateş gibi yan etkileri önlemek için önceden ilaç alınmasına gerek yok. Ancak alerjik hastalıklarınız varsa, aklınıza takılan sorularınızı hekiminizle paylaşabilirsiniz” dedi. Aşı öncesinde yapılabilecek bir şeyin olmadığının ancak dikkat edilmesi gereken bazı konuların olduğunun altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Her iğne veya aşı olmanız gereken durumlarda dikkat etmeniz gerektiği gibi, COVID-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemenizde yarar var. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmasını önlemek için ilaçlarınızı gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri doktorunuz size söyleyecektir” şeklinde konuştu.

Alerjik bünyesi olanların da COVID-19 aşısı yaptırabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Ancak aşıların içeriklerine karşı alerjinizin olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza danışmanızda yarar var” dedi.

Aşıdan 24 saat sonra belirtiler şiddetleniyorsa mutlaka doktora başvurulmalı

Aşı olduktan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebildiğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin” dedi.

Aşıdan sonra bol su tüketin

Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı bol sıvı, özellikle de su tüketilmesi gerektiği önerisinde bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, “Asla kalın giyinmeyin. Üzerinizi sıkmayan, terletmeyen giysiler tercih edin. Koldaki ağrıyan bölgeye temiz, soğuk, ıslak bir bez koyun. Ağrıyan kol için önerimiz ise kolunuzun hareketsiz kalmaması. Kolunuzu kullanın, hatta kol egzersizleri yapın” önerisinde bulundu.

Sinovac ve Biontech aşılarının içerikleri 

Aşılara dair en çok merak edilen konulardan birinin de içerikleri olduğunu ve bu konuda pek çok komplo teorisinin konuşulduğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, her iki aşının içeriğinde neler olduğunu paylaştı: 

Çin aşısı: CoronaVac- Sinovac 

  • Etkisiz hale getirilmiş virüs (SARS-CoV-9): Tüm silahları elinden alınmış, zararsız bir Coronavirus o. Sayesinde bağışıklık sistemimiz düşmanı önceden tanıyarak ona karşı antikor üretiyor. 
  • Alüminyum hidroksit: Dile kolay, bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık geçmişi var. Sinovac’ta da olan ve adjuvan (Yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü arttırmaya yardımcı oluyor.
  • Sodyum klorür: Yani, tuz! Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırıyor. 
  • Monosodyum ve disodyum hidrojen fosfat: O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.
  • Sodyum hidroksit: Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlıyor.
  • Su: Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılıyor. 

Pfizer- Biontech aşısı 

  • mRNA: Virüse karşı protein oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin bunu kullanmasını sağlıyor. Görevini bitirdikten sonra hücre tarafından yok ediliyor. 
  • Yağ: mRNA’nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu koruyor. 
  • Tuz: Aşının pH düzeyini ayarlıyor ve vücut pH değeriyle dengeliyor. 
  • Şeker: Dondurulma aşamasında kullanılıyor. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı koruyor. 
  • Su: Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için kullanılıyor. 
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KoronavirüsAşıBiontecSinovac
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