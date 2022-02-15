Dinmeyen bacak ağrıları vitrin hastalığının habercisi olabilir

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik damar hastalığı hakkında uyarılarda bulunuyor. Erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sık görülen hastalığın Türkiye’de 70 yaş üzerindeki kişilerde görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor.

YOLDA yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Yürüyüş esnasında, bu ağrı nedeniyle durma ihtiyacı hissediyor musunuz? Bu hastalığı yaşayan insanların sık sık durma ihtiyacı hissetmesi ve genellikle vitrin önlerinde mola vererek ağrının geçmesini beklemesi nedeniyle halk arasında vitrin hastalığı olarak bilinen periferik damar hastalığı bu belirtiler ile seyredebiliyor. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sık görülen hastalığın Türkiye’de 70 yaş üzerinde görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterdiğine vurgu yapan Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, hastalığın sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Sıklığı erişkin erkeklerde yüzde 10 civarında olan ve hastalığı tetikleyen risk faktörleri şunlar:

Sigara kullanımı ve şeker hastalığı

Genetik eğilim: Ailede damar sertliği bağlı hastalık öyküsü

Hareketsiz bir yaşam

Kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kanda yüksek olması. İyi kolesterol düzeylerinin kanda düşük olması.



Kronik böbrek yetersizliğiKısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına görünmesi tavsiye ediliyor.