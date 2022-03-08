Diş macunu florürlü mü olmalı florürsüz mü?



Diş macunu florürlü mü olmalı florürsüz mü?Birçok diş macunu, toprakta ve kayalarda doğal olarak bulunan bir mineral olan florür içerir. Ancak ideal kullanımda faydalı olan florür çok fazla kullanıldığında sağlık için risk oluşturabilir.

Diş macunu hekimlerin önerdiği şekilde kullanılırsa içerdiği florür bakımından zararsızdır. Ancak tavsiye edilen miktarın üzerine çıkıldığında zararlı olabilir.

Okyanus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Diş Hekimi Turan Şahan, diş macunundaki florür konusunda şu bilgileri verdi:

FLORÜRÜN FAYDALARI

Florür, gelişen mineyi güçlendirir ve plağın neden olduğu bakterilerden kaynaklanan asit üretimini yavaşlatır. Bu sayede dişleri önemli ölçüde korur.Bakteriler dişi aşındıran asitleri oluşturmak için şekerle birleştiğinde Demineralizasyon meydana gelir. Florür dişleri bu duruma karşı korumaktadır.

Florür ayrıca Remineralizasyonu da teşvik eder. Bu işlem, aside dayanıklı yeni yüzey alanı oluşturmak için dişe kalsiyum ve fosfat iyonları getirir.

ÇOCUKLARIN DİŞ MACUNUNU YUTMASI RİSKLİ

Çok fazla florür ''diş florozisi''ne yol açabilir. Florozis, diş minesinin renginde değişiklik oluşturan bir durumdur. Bu renk değişikliği genellikle beyaz veya bazen kahverengi lekeler olarak kendini gösterir.

Florozis çoğunlukla diş oluşumu devam eden yaşlardaki çocukların diş macununu tükürmek yerine yutmasıyla ortaya çıkar. Bunun dışında flor oranı yüksek su içilmesi ve flor tableti kullanımı sonucunda da florozis gelişebilir. Florozis vakaları genellikle çok hafiftir. Orta ile şiddetli vakalarda, dişlerde koyu lekeler ve çukurlar dahil olmak üzere daha belirgin ve kapsamlı mine değişiklikleri meydana gelir.Diş macunundan çok fazla florür alma olasılığı düşüktür, fakat diş macunu yutma olasılığı daha yüksek olan çocuklar için risk barındırmaktadır.Dental florozis riskini azaltmak için ebeveynler şunları yapmalıdır:

- 6 yaş ve altındaki çocukları diş macunu yutmaktan caydırmak amacıyla sık sık kontrol etmeli ve konuyu yüzeysel olarak onların anlayacağı şekilde anlatmalıdır.- 3 ile 6 yaş arasında kullanılan diş macunu miktarı bezelye büyüklüğünü geçmemelidir (ki bu kullanım oranı yetişkinler için de yeterlidir)

- 2 yaşın altındaki çocuklar için pirinç yüyüklüğünde macun kullanımı yeterlidir.

İYİ DİŞ MACUNU HANGİSİ?

O kadar çok diş macunu seçeneği var ki, insanların kendileri için hangisinin doğru olduğunu belirlemesi zor olabiliyor.Sorulacak ilk soru, kişinin florür içeren diş macunu isteyip istemediğidir. Florür içermesi isteniyorsa büyük markaların çoğunda çeşitli florür ürünleri mevcuttur. İstenmiyorsa florür içerme olasılığı daha düşük olan doğal diş macunlarına yönelmelisiniz.Eğer tercih florürlü diş macunu almaksa, 3 yaşına kadar olan çocuklar florür seviyesi milyonda 1000 (ppm) olan diş macunu kullanmalıdır. 3 yaş ve üstü için ise bu seviyenin 1.350-1.500 ppm olması gerekir. Florürlü diş macunu kullanacaksanız şu özellikleri arayın:- Florür içeriği bilimsel limitleri aşmamalı- Diş hassasiyetini azaltmak, mine erozyonunu önlemek veya diş eti iltihabını azaltmak gibi diş sağlığını iyileştirmek için gereken aktif bileşenlere sahip olmalı- İçerdiği tatlandırıcılarda kesinlikle şeker olmamalı- Güvenlik ve etkinliği gösteren bilimsel kanıtlara sahip olmalı.”

