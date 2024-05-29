Dr. Ümit Aktaş, Light ürünler kilo aldırır

Kendisi için en doğru diyeti arayanların büyük bir kısmı çözümü light ürünlerde arıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, light ürünlerin zayıflatmadığını söyleyerek, uyarıyor: “Bir maddeye light ibaresinin eklenmesi, yağını azaltmak anlamına gelir. Light ürünler bilinenin aksine insülin direncine katkıda bulunarak, kilo aldırır. Yağdan uzak kalarak değil, sağlıklı yağları tüketerek zayıflayabilirsiniz.”

Yaz aylarına yaklaşırken sağlıklı beslenme ve zayıflama konusundaki bilinçlenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu süreçte sağlıklı beslenme programı ve düzenli fiziksel aktivite ile desteklenen bilinçli ürün seçimleri yapmak, uzun vadeli başarıya ulaşmanın anahtarıdır. İşe yaramayan diyetlerden ve light ürün aldatmacalarından uzak durun” dedi.

“Light ibaresi, her zaman sağlıklı ürün anlamına gelmez” diyen Dr. Ümit Aktaş, “Bu ürünler, tüketicilerde sağlıklı olduğu algısı yaratabilir ve bu da bu ürünlerin daha fazla tüketilmesine yol açabilir. Light ürünlerin içeriğinde bulunan gizli şekerler, kimyasal katkı maddeleri ve düşük doyuruculuk gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bir maddeye light ibaresinin eklenmesi, yağını azaltma kavramıdır, içindekiler kısmını iyi okuyun” diye konuştu.

‘Light ürünler uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir’

Light ürünlerin genel kanının aksine kilo aldırdığını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, sanılanın aksine zayıflamak için karbonhidratın kesilmesi ve sağlıklı yağların bol olarak tüketilmesi gerektiğini belirtti. Light ürünlerin lezzet ve doku kaybını telafi etmek amacıyla çeşitli kimyasal katkı maddeleri de içerdiğine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, bu katkı maddelerinin, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabileceğini de vurguladı.

‘Yağı kısıtladıkça kilo alırsınız’

Diyet söz konusu olduğunda ilk yağ tüketimini kesenlere de uyarıda bulunan Dr. Ümit Aktaş, “Sanılanın aksine yağdan uzak kalarak değil, sağlıklı yağları tüketerek zayıflayabilirsiniz. Yağın glisemik indeksi sıfırdır. Zeytinyağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar zayıflamaya yardımcı olur. Yağ tok tutar, kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça, onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Yağı kısıtladıkça, bırakın kilo vermeyi, daha çok kilo alırsınız. Sağlıklı yağlar, birlikte yendikleri yiyeceklerin glisemik indeksini de düşürür” dedi.

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