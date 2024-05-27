Göz Migreni Tanı ve Tedavisi

Gözünüzün iç kısımlarında aniden gelişen kramplarla başlayan şiddetli ve uzun süreli ağrılar yaşamınızı mı zorlaştırıyor? Göz migreniniz olabilir. Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinan Emre, göz migrenini anlattı. Prof. Dr. Sinan Emre, “Göz migreni gözün arkasında şiddetli ağrılarla karakterizedir ve ağrı şiddeti günlük aktivitelerinize engel olabilecek potansiyeldedir” diye konuştu.

Göz Migreni Nedir?

Göz migreni, beyindeki sinirlerin göz yüzeyine yanlış sinyaller göndermesi sonucu ortaya çıkan şiddetli göz ağrıları ile karakterize bir göz hastalığıdır. Göz migreni, yaygın migren baş ağrılarından farklı olarak, sıklıkla sadece bir gözde hissedilir ve genellikle bu ağrıya baş ağrısı eşlik etmez.

Göz Migreni Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Göz migreninin ortaya çıkma nedenlerine ilişkin kesin bir bulgu bulunmamakla birlikte yaygın olarak ilişkilendirildiği bazı risk faktörleri bulunmaktadır:

Stres ve Anksiyete: Yoğun stres ve anksiyete düzeyleri, göz migreni riskini artırabilir.

Hormonal Değişiklikler: Özellikle kadınlarda adet dönemi ve menopoz gibi hormonal değişiklikler göz migrenini tetikleyebilir.

Uyku Düzensizlikleri: Uyku yetersizliği veya düzensiz uyku alışkanlıkları göz migrenine yol açabilir.

Çevresel Faktörler: Parlak ışıklar ve ekran kullanımı gibi çevresel faktörler göz migrenini tetikleyebilir.

Göz Migreni Belirtileri Nelerdir?

Göz migreninin yaygın karşılaşılan belirtileri, gözün arkasında ve/veya çevresinde şiddetli ağrı, görmede bulanıklık ve ışık çakmaları, görüş alanında noktasal veya bölgesel geçici daralmalar, gözde sulanma ve kızarıklık olarak iletilmektedir.

Göz Migreni Tanısı Nasıl Konulur?

Göz migreni belirtilerinin tümü taşınmıyor olsa bile, şiddetli, sık tekrarlayan ve uzun süren göz ağrıları doktora başvurmak için yeterlidir. Alanında uzman bir göz doktoru semptomlarınızı değerlendirdikten sonra diğer göz hastalıklarına dair ihtimalleri elemine etmek için ayrıntılı bir göz muayenesinin ardından göz migrenini tanılayabilir. Doktorunuz bazı durumlarda nörolojik tetkikler de talep edebilmektedir.

Göz Migreni Nasıl Tedavi Edilir?

Göz migreni tedavisi, genellikle migren tedavisiyle benzerlik gösterir. Semptomları hafifletmek ve atakları önlemek için ilaç reçete edilir. Bununla birlikte, göz doktorunuz tetikleyici faktörleri azaltmak ve stresten kaçınmak için bazı önerilerde de bulunabilmektedir.