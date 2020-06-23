Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Güneş gözlüğü takmak katarakt oluşumunu önlüyor

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz; Katarakt olması durumunda kataraktın yoğunluğunu artırabilmekle beraber hiç katarakt olmayan kişilerde de katarakt oluşma riskini artırabilir

23 Haziran 2020 Salı 11:12
Güneş gözlüğü takmak katarakt oluşumunu önlüyor

Güneş gözlüğü takmak katarakt oluşumunu önlüyor

Güneş, gözlere zarar verebilecek zararlı ultraviyole (UV) ışınları yayar. UV ışınlarının bulutlara nüfuz ettiğini, dolayısıyla hava güneşli olmasa bile gözde güneş hasarına neden olabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Katarakt olması durumunda kataraktın yoğunluğunu artırabilmekle beraber hiç katarakt olmayan kişilerde de katarakt oluşma riskini artırabilir. UV ışınlarının yüzde 100'ünü engelleyen güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi güneşten korumanın en iyi yoludur” dedi.

Güneş ışınlarının sabah 10 ile 16 saatleri arasında güçlü olduğunu ve bu zaman diliminde zararın diğer saat dilimlerine göre daha yüksek olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ayrıca ışığa duyarlı ilaçlar, yüksek rakımlar ve ekvatora yakınlık da UV ışınlarından kaynaklanan göz hasarı riskini artırır” açıklamasında bulundu. UV ışınlarının katarakt oluşumuna yol açabileceğini hatırlatan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Eğer katarakt ameliyatı olunmuşsa da kullanılan merceğin durumuna göre gözün görme merkezine geçebilecek UV miktarı değişeceğinden sarı nokta diye bilinen maküla dejenerasyonu riski artabilir. Ayrıca maküla dejenerasyonu olması durumunda da mevcut durumun ağırlaşmasına ve görmenin kötüleşmesine sebep olabilir. Bu tür problemleri olan insanlar daha da dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

Güneş gözlüğü seçerken göz doktoruna danışılmalı

Bazı kontak lenslerin de UV koruması sağladığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Ancak bunlar gözlerin tamamını örtmediği için konfor sağlamakla beraber tam koruma sağlamazlar. Bu nedenle tam koruma için yine de güneş gözlüğü gereklidir” dedi. Çok fazla cam çeşidinin olduğunu ve güneş gözlüğü seçerken göz doktoruna danışılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Farklı renk tonları, belirli koşullarda daha iyi görmenize yardımcı olabilir ve göz doktorunuz ihtiyaçlarınıza en uygun güneş gözlüğü renk tonlarını seçmenize yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

Kahverengi ve gri cam renk algısını bozmadığı için daha popüler

Gözlük cam renginin kişisel bir seçim olduğunu ve UV ışınlarından korunmada rengin öneminin olmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Fakat kahverengi ve gri daha popülerdir çünkü renk algısını fazla bozmazlar” açıklamasında bulundu. Konfor ve güvenlik için hem darbeye dayanıklı hem de çizilmeye dayanıklı güneş gözlüğü camlarının seçilmesinde yarar olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Polikarbonat camlar genellikle güneş gözlüğü için en iyi seçimdir. Çünkü bunlar hafiftir ve cam veya diğer malzemelerden yapılmış gözlük camlarından çok daha fazla darbeye dayanıklıdır” dedi.

Gözlüğün cam rengine değil UV filtresine dikkat edilmeli

Daha koyu güneş gözlüklerinin daha açık cam renklerine kıyasla camlardan geçen görünür ışık miktarını azalttığını ancak görünmez UV ışınlarından daha fazla koruma sağlamadığını vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yeterli güneş koruması için, güneş gözlüklerinizin cam rengine değil UV’yi ne kadar filtre ettiğine bakmak gerekir. Ayrıca çocuklar da güneşe maruz kalma oranında risk altındadırlar çünkü UV hasarı kişinin yaşamı boyunca kümülatiftir. Yani yaşam boyu toplam olarak güneşe ne kadar maruz kalırsak hasar o kadar fazla olacaktır” şeklinde konuştu.

Spor gözlükleri özel malzemeden yapılıyor

Genel olarak spor gözlüklerinin normal güneş gözlüklerinden daha güvenli olma eğiliminde olduğunu, çünkü cam ve çerçevelerin vurulursa paramparça olma olasılığının düşük özel malzemelerden yapıldığını belirten Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, bu gözlüklerin hem güneş gözlüklerinin hem de koruyucu gözlüklerin faydalarını sağlayabileceğine dikkat çekti.

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, güneş gözlüğü cam çeşitlerinden bazılarını şöyle örneklendirdi:

Polarize gözlük camları: Polarize güneş gözlüğü genellikle daha fazla konfor sağlar, çünkü düz yüzeyleri yansıtan parlak ışıktan parlamayı azaltırlar.

Yansıtıcı olmayan kaplama: Yansıtıcı olmayan kaplama gözlük camlarının arka tarafına uygulanmaktadır. Güneş gözlüğü camının arka yüzeyi yansıyan ışığı engelleyerek parlamayı azaltır.

Ayna kaplı gözlük camları: Gözlerinize giren ışık miktarını sınırlar, göze giren ışığın miktarını azaltmak için güneş gözlüğü camlarının ön yüzeyine uygulanan yüksek oranda yansıtıcı kaplamalardır. Bu, onları özellikle güneşli bir günde kar kayağı gibi çok parlak koşullarda yapılan aktiviteler için faydalı kılar.

Degrade gözlük camları: Yukarıdan aşağıya doğru renklendirilir, böylece lensin üstü karanlık olur. Bu lensler sürüş için iyidir, çünkü gözlerinizi üstten güneş ışığından korur ve lensin alt yarısından daha fazla ışığa izin verir, böylece okumada daha aydınlık bir ortam sağlar.

Fotokromik gözlük camları: Maruz kaldıkları UV ışığının miktarına göre karanlık seviyelerini ayarlar. Fotokromik camlar, iç mekanlarda neredeyse renksiz olan ve güneş ışığına maruz kaldığında otomatik olarak koyulaşan gözlük camlarıdır. Fotokromik camlara ışığa uyum sağlayan camlar denir.

Çok odaklı güneş gözlüğü: 40 yaş üstü yakını görme problemi yaşıyorsanız üzülmeyin uzak, yakın ve ara mesafeyi içerecek şekilde çok odaklı camlar yapılabilir.

Yarım saatte hem katarakttan hem gözlüklerinden kurtuldu
Yarım saatte hem katarakttan hem gözlüklerinden kurtuldu
"Dünyada 3 milyondan fazla insan Türk lensleriyle görüyor"
Türkiye'den Afrika'ya dev sağlık hizmeti
Türkiye'den Afrika'ya dev sağlık hizmeti
'Dünyada 3 milyon kişi Türk lensi ile görüyor'
'Dünyada 3 milyon kişi Türk lensi ile görüyor'
Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada
Katarakt körlük nedenleri arasında ilk sırada
VSY Biotechnology yeniliklerini dünyaya duyuruyor
VSY Biotechnology yeniliklerini dünyaya duyuruyor
Böyle hırsızlık görülmedi: Alman doktorlar kornea çalmış
Böyle hırsızlık görülmedi: Alman doktorlar kornea çalmış
Katarakt ameliyatında gözünü kaybeden Gündüz, şofbenden sızan gazdan öldü
Katarakt ameliyatında gözünü kaybeden Gündüz, şofbenden sızan gazdan öldü
Anahtar Kelimeler:
Güneş GözlüğüKatarakt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat
Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat
ALS’nin İlk Belirtileri Sinir Sıkışması Sanılıyor
ALS’nin İlk Belirtileri Sinir Sıkışması Sanılıyor
Prof. Dr. Sibel Silici  | Yasaklar bitti! Asıl bundan sonra propolis kullanmalıyız
Prof. Dr. Sibel Silici  | Yasaklar bitti! Asıl bundan sonra propolis kullanmalıyız
Kene Isırmalarına Karşı Tedbirinizi Alın!
Kene Isırmalarına Karşı Tedbirinizi Alın!
Normale Dönüş İçin Psikolojimiz Hazır Mı?
Normale Dönüş İçin Psikolojimiz Hazır Mı?
Yüksek kaliteli protein için her gün iki bardak süt!
Yüksek kaliteli protein için her gün iki bardak süt!
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Güneşe çıkarken cildinizin maskesini takmayı ihmal etmeyin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim