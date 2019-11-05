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Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ilk organ nakli

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki hastanın iki böbrek ve karaciğeri başarılı bir şekilde İstanbul'daki 3 hastaya nakil edildi.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ilk organ nakli

Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki hastanın iki böbrek ve karaciğeri başarılı bir şekilde İstanbul'daki 3 hastaya nakil edildi.

05 Kasım 2019 Salı 22:49
Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ilk organ nakli

Bugüne dek bir çok başarılı operasyonlara imza atan Kırklareli Devlet Hastanesi, bu defa ilk kez gerçekleştirilen organ nakli ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.

31 Ekim tarihinde 112 ambulans ile beyin kanaması tanısıyla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki hasta 3. basamak yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

1 Kasım tarihinde fiziksel muayenesinde reflekslerinin olmaması üzerine gerekli testler yapılan hastanın, nöroloji ve kardiyoloji hekimlerince beyin ölümünün gerçekleştiği ortak kanaatine varıldı.

AİLESİ ORGAN NAKLİNE "EVET" DEDİ

Tüm testlerin ardından Organ Doku Bağış Birimi tarafından, beyin ölümü kabul edilen hastanın ailesi ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLDU

Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rıza gösterdiği 58 yaşında erkek hastanın iki böbrek ve karaciğeri başarılı operasyon sonucu alınarak, İstanbul’daki 3 hastaya nakil edilmek üzere yola çıktı.

Son Güncelleme: 06.11.2019 03:35
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