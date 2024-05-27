Klima Kullanımı Göz Sağlığınızı Etkileyebilir



Sıcak yaz günlerinde klimanın altında serinlemenin keyfine hayır demek çok zor olsa da, klima kullanımı göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Soğutma sistemleri, havadaki nem seviyesini düşürerek ortamı kurutma eğilimindedir.

Batıgöz Sağlık Grubu Manisa Şubesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Kocamaz klima kullanımının zararlarını anlattı. Op . Dr. Murat Kocamaz, “Klima kullanımı gözlerimizin doğal nem dengesini bozabilir ve gözlerin daha hızlı kurumasına yol açabilir. Aynı zamanda, klimanın üflediği soğuk hava doğrudan gözlere çarptığında göz yüzeyinde tahrişlere de neden olabilir” diye konuştu.

Klima Kullanımının Neden Olabileceği Göz Sağlığı Sorunları



Klima kullanımının yol açtığı en yaygın göz sağlığı sorunu göz kuruluğudur. Klima kullanımı göz kuruluğuna neden olabileceği gibi var olan göz kuruluğunu da kötüleştirebilir veya göz kuruluğuna ek olarak bazı başka göz sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Yaygın karşılaşılan bazı göz kuruluğu belirtileri gözde yanma ve batma hissi, göz içinde ve çevresinde yapışkan akıntı, kızarıklık, aşırı göz yaşarması, gözde yorgunluk hissi kontakt lens kullanırken rahatsızlık hissi görüşte bulanıklık olarak sıralanmaktadır.

Ayrıca klimanın yol açtığı göz kuruluğu bakterilerin göz yüzeyine daha kolay yerleşmesine yol açabilir. Bu durum, konjonktivit gibi göz iltihaplarına zemin hazırlayabilir. Göz kuruluğu olan kontakt lens kullanıcıları, klimanın neden olduğu düşük nem seviyelerinden daha fazla etkilenebilir. Klima etkisiyle lenslerin göz yüzeyine yapışma veya tahriş olma olasılığı da artarak farklı göz hastalıkları da oluşabilir.

IPL tedavisi ile göz kuruluğun ve göz kuruluğuna neden olan kirpik dibi sorunlarına bağlı birçok şikâyete çözüm bulunabilmektedir. IPL, herhangi bir yan etkisi bulunmayan ve cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Tedavi, gözyaşı bezlerini uyararak gözyaşı salgılamasını teşvik eder ve göz yüzeyinin nemlenmesine yardımcı olarak gözlerinizin doğal nem dengesine kavuşmasına olanak tanır.

Gözlerimizi Klimanın Olumsuz Etkilerinden Korumak İçin Neler Yapılabilir?



Gözlerinizi klimanın olumsuz etkilerinden korumanın tek yolu elbette klima kullanımını bırakmak değildir. Klimanın neden olabileceği göz sağlığı sorunlarının önlenebilmesi için uygulanabilecek bazı öneriler şunlardır:

Nemlendirici Kullanın: Odanızda bir hava nemlendirici kullanarak nem seviyesini dengeleyebilir ve gözlerinizin kurumasını önleyebilirsiniz.



Göz Damlası Kullanın: Göz kuruluğu yaşadığınızda göz damlası kullanmak göz sağlığınızı koruyabilir ancak göze uygulanan her ilaç mutlaka reçete edilmiş olmalıdır.



Gözlerinizi Dinlendirin: Klimalı ortamlarda, aniden soğuk-sıcak ortamlar arası geçişlerinizde gözlerinizi kapatıp düzenli aralıklarla dinlendirin.



Klimayı Doğru Açıyla Kullanın: Gözlerinizi klimanın hızlı soğuk hava akışından korumak için, doğrudan size üflemesini engelleyecek açılar seçin.



Rutin Göz Kontrollerinizi Aksatmayın: Göz kuruluğu v.b klimanın tetikleyebileceği göz sağlığı sorunlarınızın erken dönemde tanılanması önlem ve tedavi şansını artıracağından yılda bir kez rutin göz muayenesi olmayı ihmal etmeyin.