Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Koronaya karşı en güçlü maske bağışıklık sistemi

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, " Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa ve hijyene dikkat ederseniz, korkmanıza gerek yok. En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir” dedi.

13 Mart 2020 Cuma 09:31
Koronaya karşı en güçlü maske bağışıklık sistemi

Koronaya karşı en güçlü maske bağışıklık sistemi 

Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de vaka tespit edilen Corona virüsü özelinde görüş ve önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “bu virüse karşı kişisel hijyen ve bağışıklık sistemi en önemli iki konu. Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa ve hijyene dikkat ederseniz, korkmanıza gerek yok. En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir” dedi.

“Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir”

Maalesef Corona Virüs her yere yayıldı ve ülkemizde de görüldü. Çoğunluk panik halinde. Öncelikle sakin olunması gerekir diyen Dr. Ümit Aktaş, “Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir. Herkes maske peşinde, maskeler karaborsaya düşmüş durumda. Unutmayın, bu virüse karşı en korucu maske, sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Daha koruyucu bir maske yok. Metro istasyonlarında satılan kâğıt maskeler sizi korumaz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en önemlisi” dedi.

Dr. Ümit Aktaş, Corona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yollarını sıraladı.

İlk olarak zararlı besinleri hayatınızdan çıkarın. Beslenme son derece önemli. Beslenmeyi düzenlemek için hayatınızdan işlenmiş gıdaları çıkarın. Karbonhidratı beslenmenizden çıkarın, her türlü pakete girmiş gıdadan uzaklaşın.

Ardından panik olmayın ve sakin olun. Stresli ve üzüntülü insanların bağışıklık sistemi zayıflar. Yaşam sevinciniz, enerjiniz yüksek olsun. Yaşam sevinciniz yüksek olmadan korunamazsınız.

Üçüncü önemli konu; sigara gibi alkol gibi zararlıların hiç birine yaklaşmayın, bunlar bağışıklık sisteminizi zayıflatan en önemli faktörlerdir.

“Bağışıklığınızı güçlendirmek için sofranızdan eksik etmeyin”

Bağışıklığınızı güçlendirmek için fermente gıdalarından faydalanın diyen Dr. Ümit Aktaş, “Ev yoğurdu, ev sirkesi ev turşusu, şalgam suyu bol bol tüketin. Bunlar hem antiviraldir hem de bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı olan probiyotikleri bol bol içerir.

Bol yağlı beslenin. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyrukyağı sizin için son derece faydalı yağlardır. Etiniz kuzu eti, tavuğunuz köy tavuğu, balığınız deniz balığı olsun. Sebzelerin hepsini mevsiminde yiyin ve bol bol sakatat tüketin. Sakatatların hepsi, paça çorbası kemik suyu, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sizi destekler. Unutmayın virüsten korunmak istiyorsanız ‘En güçlü maskeniz, kendi bağışıklık sisteminiz” dedi.

“Beyaz sabun tercih edin”

60 yaş üstündeyseniz mecbur kalmadıkça evden çıkmayın ve toplu taşıma kullanmaktan kaçının, toplu etkinliklere gitmeyin diye öneride bulunan Dr. Aktaş, “Kişisel hijyeninize çok önem gösterin. Ellerinizi sık sık beyaz sabunla etkili bir şekilde yıkayın. Sıvı sabunlar sizi korumaz. Ellerinizi içeriden ve dışarıdan parmak aralarınıza girerek en az 20 saniye günde 10-15 kere yıkayın.

“Diyabet ve kalp damar hastaları daha dikkatli olsun”

“Bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli hastalık diyabettir. Şeker hastalığınız varsa bağışıklığınız zayıftır. Bağışıklık sistemi kürlerini bol bol uygulamanız gerekir. Şeker hastalarının hepsinin karbonhidrattan, şekerden, tahıldan uzak durmaları gerekir. Aynı şekilde kalp damar hastaları, kanser hastaları bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıkları için zayıf bir bağışıklığa sahiplerdir. Bu hastaların kendilerini topluluktan tecrit etmesi gerekir. En önemli korunma yöntemi budur” dedi.

“Yanınızda karanfil taşıyın”

Fermente gıdaların yanı sıra sofranızda bol bol çiğ soğan ve sarımsak bulunsun diyen Dr. Aktaş, “Kuşburnu bağışıklığınızı destekleyen en önemli meyvelerimizden biridir ve C vitamini deposudur. Ceviz, bağışıklığınızı destekleyen virüslere karşı koruyan en önemli gıdalardan biridir. Zerdeçal ve zencefil aynı şekilde antiviral besinlerdir. Brokoli’de bağışıklığı destekleyen besinler arasındadır. Fakat brokoliyi çiğ tüketmek gerekir. Yanınızda mutlaka karanfil taşıyın. Karanfil antibakteriyeldir” dedi.

Özel hastaneler hasta seçmeye başladı, karantina hastanesi sayısı 101'e çıktı
Özel hastaneler hasta seçmeye başladı, karantina hastanesi sayısı 101'e çıktı
Üniversiteliler otogarlara koştu, internet siteleri çöktü
Üniversiteliler otogarlara koştu, internet siteleri çöktü
Türkiye'de 2. koranavirüs vakıası | İlk hastanın yakını çıktı
Türkiye'de 2. koranavirüs vakıası | İlk hastanın yakını çıktı
Koronavirüs alarmı | Okullarda koranavirüs tatili | Maclar seyircisiz oynanacak
Koronavirüs alarmı | Okullarda koranavirüs tatili | Maclar seyircisiz oynanacak
TAV hisse geri alımına başlıyor
TAV hisse geri alımına başlıyor
NYT tetikçiliği çileden çıkardı | Böyle sahtekarlık görülmedi
NYT tetikçiliği çileden çıkardı | Böyle sahtekarlık görülmedi
Metro Market fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ediyor!
Metro Market fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ediyor!
Koronavirüs vurguncularından almayın, fırsatçı markalara boykot
Koronavirüs vurguncularından almayın, fırsatçı markalara boykot
Anahtar Kelimeler:
KoronaKoronvirüsCorona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamilelikte coronavirüs bebeğe bulaşır mı
Hamilelikte coronavirüs bebeğe bulaşır mı
Anne olmak isteyenler için bebek  diyeti
Anne olmak isteyenler için bebek  diyeti
Kış aylarında neden balık tüketmeliyiz?
Kış aylarında neden balık tüketmeliyiz?
Novo Nordisk’in teknoloji evreni hızla gelişiyor
Novo Nordisk’in teknoloji evreni hızla gelişiyor
Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Bağışıklık sistemini güçlendirin, koronavirüse karşı önlem alın
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Koronavirüs nasıl bulaşır | Korona virüse karşı alınacak önlemler | Kimler risk altında
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı açıkladı | İlk koronavirüs Ankara'da | Tüm izinler kaldırıldı
Sahurda süt için, uzun süre tok kalın
Sahurda süt için, uzun süre tok kalın
Solunum yetersizliğinde egzersiz tedavisi | Pulmoner rehabilitasyon nedir?
Solunum yetersizliğinde egzersiz tedavisi | Pulmoner rehabilitasyon nedir?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim