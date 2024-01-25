“Meme dikleştirme, ciddi bir estetik operasyondur”

Estetik meme dikleştirme operasyonlarının, meme dokusunun şeklini, büyüklüğünü veya pozisyonunu değiştirmek için yapılan cerrahi işlemler olduğunu dile getiren VM Medical Park Mersin Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, “Estetik meme dikleştirme operasyonları, büyük cerrahi işlemlerdir ve ciddi sonuçları olabileceği için dikkatli bir şekilde düşünülmelidir. Operasyon öncesi, cerrah ve hasta arasında açık ve dürüst bir konuşma yapılması, hastanın beklentilerinin ve operasyonların risklerinin anlaşılması gereklidir” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, meme dikleştirme hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Estetik meme operasyonlarının son zamanlarda yaygın olarak tercih edildiğini dile getiren Op. Dr. Tütüncü, “Memeler, kadınların vücutlarındaki en önemli estetik bölgelerinden biridir ve pek çok kadın, memelerinin şekli, büyüklüğü veya pozisyonu nedeniyle memnuniyetsiz olabilir. Bu nedenle, estetik meme dikleştirme operasyonları, günümüzde ciddi bir popülarite kazanmıştır” açıklamasında bulundu.

HAMİLELİK VE EMZİRME MEMELERDE SARKMALARA YOL AÇABİLİR

Hamilelik, kilo alıp verme, emzirme ve yer çekimi gibi etkenlerle memede yıllar içinde sarkmalar oluşabileceğini söyleyen Op. Dr. Tütüncü, “Cildin esnekliğini kaybetmesi de memenin formunu bozabilir. Bu durum için başvurulan yöntem, meme dikleştirme operasyonudur (mastopeksi). Estetik meme dikleştirme operasyonları, meme dokusunun şeklini, büyüklüğünü veya pozisyonunu değiştirmek için yapılan cerrahi işlemlerdir. Bu operasyonda hastanın meme dokusu yeterli değilse; ilave olarak bir silikon protezle desteklenerek meme dikleştirme ameliyatı yapılabilir. Büyük memelerde ise küçültme ameliyatı ile birlikte toparlama ve dikleştirme gerçekleştirilir” dedi.

Yapılan bu operasyonların, insanların memelerini daha güzel veya daha uyumlu bir görünüme sahip olmasını istemeleri sonucu uygulanabildiğini dile getiren Op. Dr. Tütüncü, “Ancak, estetik meme dikleştirme operasyonları büyük bir cerrahi işlemdir ve ciddi sonuçları olabileceği için dikkatli bir şekilde düşünülmelidir. Operasyon öncesi, cerrah ve hasta arasında açık ve dürüst bir şekilde konuşma yapılması, hastanın beklentilerinin ve risklerinin anlaşılması gereklidir” şeklinde konuştu.

HAFİF İZLER KALABİLİR

Meme dikleştirmede operasyonunda iz kalıp kalmadığı konusundan bahseden Op. Dr. Tütüncü, “Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme dikleştirme operasyonunda da hafif bir iz kalabilmektedir. İzler hastanın yara iyileşmesine bağlı olarak erken dönemde daha belirgin görülse de gittikçe rengi açılarak hafifler” dedi.

KALICI BİR HİS KAYBI YOKTUR

Meme dikleştirme operasyonunda kalıcı bir his kaybı olmadığını vurgulayan Op. Dr. Tütüncü, “Meme başının farklı bir konuma taşınmasına bağlı olarak düşükte olsa his kaybı ihtimali olabilir. Uygulanan teknik ve hekimin tecrübesi bu noktada oldukça önemlidir. Operasyonun tekniği süt kanallarının kesilmesini gerektirmediği için hastanın emzirme fonksiyonunda bir sıkıntı görülmez” ifadelerini kullandı.