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Ömrü uzatan 7 sebze önerisi | Ömrü uzatan sebzeler

Marul, kara lahana, pazı, tere, sarımsak, brokoli ve diğerleri. kimi kansere karşı vucudu güçlendiriyor. kimi ciğerleri ve gözleri kalkan oluyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:54
Ömrü uzatan 7 sebze önerisi | Ömrü uzatan sebzeler

Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi

Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına oldukça ön plana çıkan ve önemli sebzeler arasından seçilerek oluşturulmuştur. 

Sebzelerin insan sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğunu bilmekteyiz. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte pazarlarda, marketlerde ve manavlarda sebze satışının ve tüketiminin oldukça çok artış gösterdiğini görebilmekteyiz. Kendisine sağlıklı bir yaşam stili ve beslenme düzeni oluşturmak isteyen birçok kişi tüketebileceği sebzeler ve faydaları üzerinde araştırma yapmakta ve bu sebzeleri tüketmek istemektedirler. Sizlerde tercih edebileceğiniz sağlıklı sebzeler üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi ve detaylarından bahsedeceğiz. 

Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi

Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi, son dönemlerde faydaları ile birlikte ön plana çıkan ve oldukça lezzetli sebzeler arasından derlenerek siz değerli okurlarımızın beğenisine sunulmuştur. Sizlerde bu sebze önerilerimizden faydalanarak harika yemekler hazırlayabilir ve sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Peki, ömrü uzatan ve oldukça faydalı olan sebzeler nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

1-Pazı ve Karalahana

Sağlığımız açısından oldukça etkili olan sebzelerden bahsedecek olursak, pazı, karalahana, lahana ve diğer yapraklı sebzeler en besleyici besinler arasındadır. Bu sebzelerin içerisinde bulunan A,B,K ve diğer vitaminler, mineraller, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu besinler aynı zamanda hücre tahribatını da engellemektedir. Ayrıca antioksidan yönünden de oldukça zengindirler. Bu yararlı besinleri öğünlerinizde ağırlıklı olarak tüketmeye başlarsanız, sağlık problemleriniz ve hücre deformasyonunuz yönünden olumlu etki gösterecektir.

2- Yeşil Yapraklı Sebzeler 

Sağlığınız için yeşil yapraklı sebzeler damar sertleşmesini engellemesinin yanı sıra kalp hastalıklarını da azaltmakta ve doğal bileşenler içermektedir. Yeşil yapraklı besinler de vitamin, mineral ve zengin miktarda antioksidan bulunmaktadır. Bu hücrelerin toksinlerden arınmasına, zarar görmesine ve yenilenmesine neden olmaktadır. Böylece kanser hücrelerinin çoğalmasını ve oluşmasını engellemektedir. Öğünlerinizde daha çok yeşil yapraklı sebzelere yer vermeniz sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

3- Sarımsak

Sarımsak sağlık için önemli antioksidanlar arasında yer almaktadır. Sarımsağın içerisinde 33 çeşit kükürt bileşeni, 17 çeşit aminoasit bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çinko, magnezyum, kalsiyum, A, B ve C vitaminleri yönünden de zengindir. Sarımsak içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sigaranın, kirli havanın ve çeşitli kimyasalların vücudumuza verdiği zararlı etkilerinin giderilmesinde ve vücuttaki biriken toksinlerin dışarıya atılmasına önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kandaki yağları azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren ve kan damarlarını koruyan başlıca besinler arasında gösterilmektedir. Sizlerde sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürmek istiyorsanız, kesinlikle sarımsağı sofranızdan eksik etmemelisiniz.

4- Brokoli

Diyabetliler için en önemli besin brokolidir. İçeriğinde yüksek düzeyde A ve C vitamini bulunmakta olup brokoli yüksek düzeyde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içermektedir. Yapısında bulunan maddeler ile yüksek kan şekerini ve doku hasarını azaltmaktadır. Brokoli aynı zamanda göz sağlığı için gerekli olan bileşenler yönünden de zengindir. Katarakt gibi göz hastalıklarında da olumlu etkisi bulunduğu söylenmektedir. Brokoliden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, buharda hafif bir şekilde pişirmelisiniz. Bu brokolinin içerisinde yer alan besin değerlerinin ölmemesi açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

5- Karalahana

Kanserden korunmak için karalahana etki göstermektedir. Diğer yeşil yapraklılar gibi en sık kullanılan sebze karalahanadır. Özellikle etkisi midenin asidini en iyi bağlayan sebze diyebiliriz. Bunun yanı sıra kolesterolün düşmesine ve kanserden korumaya yardımcı olmaktadır. Karalahana ayrıca vücudunuzun toksinlerden korunma sistemini de beslemektedir.  Günümüzde karalahananın sağlık açısından oldukça önemli besinler arasında yer aldığını çeşitli iletişim kanalları aracılığı ile görebilmekteyiz. Karalahanayı yemeden önce haşlayarak, sarımsak ve limon suyu ile tüketilmesini öneririz. Bu karalahananın içerisinde yer alan vitamin ve minerallerin kaybolmaması adına oldukça önemlidir. 

6- Lahana

Sebzelerin en gözdesi olan lahana kansere karşı ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltan bir besindir. Bunun yanı sıra kan şekerini düşürür ve ayrıca kemikleri güçlendiren bir yapıya sahiptir. Göz hastalıklarını da engelleyen önemli antioksidanlar arasında yer almaktadır. Lahana aynı zamanda sağlamış olduğu besin değerleri ile birlikte pek çok uzman tarafından önerilen bir besin gıdasıdır. Lahanayı soğan ile zeytinyağında soteleyerek pişirmek en sağlıklı pişirme ve tüketim şeklidir. Bu lahananın içerisinde yer alan besin öğelerinin ölmemesini sağlayarak sizlerin daha sağlıklı bir şekilde tüketmenizi sağlayacaktır. 

7- Tere

Tere tüketimine 2 ay devam ederseniz, kanser riskini azaltmış olacaksınız. Pek çok uzman doktor tarafından tere tüketiminin oldukça faydalı olduğu söylenmektedir. Bu sebzeyi günlük olarak tükettiğiniz de K vitamini gereksinimini karşılamış olacaksınız. K vitamini bilindiği üzere kronik hastalıkları önlemede oldukça önemli bir göreve sahiptir. Her gün tere tüketimine devam etmeniz sağlığınız açısından oldukça önemlidir.  Özellikle günlük salata tüketiyorsanız, burada salatanız içerisine tereyi de eklemeniz sizlerin faydasına olacaktır. 

H2 Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi

Ömrü Uzatan 7 Sebze Önerisi ile ilgili olarak ön plana çıkan sebzeleri yukarıda faydaları ile birlikte sizlerle paylaştık. Bunun yanı sıra eğer kilo vermeye karar vermişseniz, bu sebzeler sizlerin işini oldukça kolaylaştıracaktır. Ayrıca organik ve sağlıklı bir şekilde tüketiminde bulunacağınız bu sebzelerin sağlığınız açısından da önemli olduğuna tekrar vurgu yapalım. Ayrıca sizlerin de yazımıza eklememizi istediğiniz bir sebze veya değerlendirme de bulunacağınız bir husus olursa bunu yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
 

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