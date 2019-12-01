

Organlarımız bu besinleri çok seviyor!

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı; kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi.

Kalp her atışıyla, karaciğer safra üretimiyle ya da akciğer her nefes alışımızla aslında O’na iyi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.

KALP ÖNCE KIRMIZI BESİNLERİ SEVER

Kalbimiz aslında kendisi ile özleşen kırmızı rengini çok seviyor. Kırmızı besinlerin başında da domates geliyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor. Fazla yağlı beslenme, stres ve sigara içme gibi etkenlerden zarar gören kalbimizi korumak için doğanın kırmızı güçlerine sofranızda sık sık yer verin. Bir diğer kırmızı güç de elma. Kalp sağlığınız için günde bir elma tüketebilirsiniz. Özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan kırmızı elma, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler de içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinlerinden. Bu kırmızı meyveler kan basıncını dengeleyerek damar sağlığına katkı sağlar.

VÜCUDUN FABRİKASI KARACİĞER İÇİN ZERDEÇAL VE ENGİNAR

Vücudun fabrikası karaciğer durmadan çalışır. Karaciğer sağlığı için tabi ki başrol enginarda; ama yalnız değil. Enginarın yanında karaciğer dostu diyebileceğimiz zerdeçal ve limon da var. Yağ azaltıcı özelliğe sahip enginar, karaciğer sağlığı için haftada 2-3 kez tüketilebilir. Enginarın sadece yağlanmayı önleyici özelliği olmadığını ayrıca safra sıvısını uzaklaştırma, kolesterol biyosentezi gibi etkileri desteklediği konusunda da birçok araştırma bulunuyor.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAKLARA AYVA VE BAMYA

Bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse kendimizi o kadar iyi hissederiz. Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor. Yüksek miktarda lif bileşenleri içeren bamya, bağırsak fonksiyonlarını düzenleme ve araştırmalara göre kolon kanserine yakalanma riskini azaltma gibi birçok fayda sağlıyor. Toksik maddelerin atılımını gerçekleştiren bağırsakların dostu bir diğer besin de ayvadır. Kabızlık ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı korumada önemli bir yere sahip olan ayvayı her gün 3-4 dilim şeklinde tüketebilirsiniz.



AKCİĞER SAĞLIĞI İÇİN BOL TERE TÜKETİN

Hücrelerimize oksijen sağlayan akciğerleri korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları içeren yeşillikler geliyor. Bu yeşilliklerin başını da tere çekiyor. Demir, kalsiyum, folik asit ve A-C gibi vitaminleri içeren mineral deposu tere akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. Akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engellemede katkısı olduğu bilinen tere her öğünde tüketilebilir. Tıpkı tere gibi akciğer sağlığını düşünen bir besin de nardır. Nar da içerdiği antioksidanlarla akciğerlerin sağlığını koruyor.