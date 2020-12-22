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Saç Bakımı Nasıl Yapılır, Hangi Ürünler Kullanılır?

Saç bakımının yapılması saç derisinin ve saç yapısının ihtiyaç duyduğu özelliklerin tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir işlem yapılması ile mümkün olmaktadır.

22 Aralık 2020 Salı 15:04
Saç Bakımı Nasıl Yapılır, Hangi Ürünler Kullanılır?

Saç Bakımı Nasıl Yapılır, Hangi Ürünler Kullanılır?

Saç bakımının yapılması saç derisinin ve saç yapısının ihtiyaç duyduğu özelliklerin tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir işlem yapılması ile mümkün olmaktadır. Saç bakımı yapılırken aynı zamanda doğal içerikli ürünlerin tercih edilmesi de önemlidir.

Saç bakımı konusunda öncelikli olarak saç derisinin yağlı veya kuru bir yapıya sahip olma durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede tercih edilecek ürünlerde hangi içeriklerin bulunacağı da belirlenmiş olmaktadır.

Saç bakımı aynı zamanda rutin devam edilmesi gereken bir süreçtir. Düzenli bakım yapılmadığında dış etkenlere çok açık olan saçın yıpranması gibi durumlarla karşılaşılabilmesi söz konusu olacaktır.

Günlük Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Günlük saç bakımı öncelikle saçın doğru şampuanlar kullanılarak temizlenmesi ile yapılmaktadır. Yağlı saçlar için saç kremi kullanılması çok önerilmemekle birlikte kuru saçlar için mutlaka besleyici bir krem kullanılması önerilmektedir.

Saçı beslemek için aynı zamanda saç maskeleri de yapılabilmektedir. Saç derisinde oluşan tahribatların önlenmesi ve onarım işlemlerinin yapılması için saç derisine uygun olan maskenin tercih edilmesi gerekmektedir.

Saç bakımı günlük olarak yapılırken saçın toplu kalmaması ve havalandırmak için açık bırakılması da önemli olmaktadır. Aksi durumda saç uçlarında ya da köklerinde kırılma oluşabilmektedir.

Kuru ve Yıpranmış Saçlar İçin Nasıl Bakım Yapılır?

Kuru ve yıpranmış saçlar için bakım yapılması saç köklerinden başlanarak saçın tümüyle beslenmesi ile mümkün olmaktadır. Bunun için argan yağı ya da Hindistan cevizi yağı gibi zengin içeriklerin kullanılması önerilmektedir.

Saçların yıpranmış olması durumunda takviye edici saç serumları da kullanılabilmektedir. Bu serumlar sayesinde saçın canlı ve güçlü bir görüntüye kavuşması mümkün olacağı gibi aynı zamanda dökülmeleri de engellenebilecektir.

Evde Saç bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Evde saç bakımının yapılması ürünlerin satın alındıktan sonra düzenli bir biçimde uygulaması sayesinde mümkün olmaktadır. Keratin bakım setleri gibi destekleyici etkiler sunan ürünler tercih edilerek evde günlük bakım rahatlıkla yapılabilmektedir.

Saç bakımı ürünleri içerisinden ihtiyaca yönelik olarak tercih yapılması adına sosyetikavm.com/sac sayfasından kategorileri inceleyebilir ve kendiniz için en doğru ürünü bulabilirsiniz.

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