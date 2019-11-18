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Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler

Özellikle yaz aylarında, çok sevdiğimiz deniz, kum, güneş üçlüsü de saçlarımızı epeyi yıpratıyor. Şimdi onlar için bakım zamanı

Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler

Özellikle yaz aylarında, çok sevdiğimiz deniz, kum, güneş üçlüsü de saçlarımızı epeyi yıpratıyor. Şimdi onlar için bakım zamanı

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:05
Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler


Saç dökülmesini önlemek mümkün mü? Saç dökülmesini durduran hücreler


Sağlıksız beslenme, kronik hastalıklar, stres, endişe, uyku düzeninin bozulması gibi farklı faktörler saç sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Özellikle yaz aylarında, çok sevdiğimiz deniz, kum, güneş üçlüsü de saçlarımızı epeyi yıpratıyor.

Şimdi onlar için bakım zamanı! Saçlarınızda dış etkenler nedeniyle oluşan aşırı dökülme ve hasarlanma gibi sorunlara PRP Uygulaması ile çözüm bulabilir, kendi hücrelerinizle yeniden ışıl ışıl saçlara kavuşabilirsiniz! PRP Uygulaması'nın bilinenin aksine, tamamen dökülen ve kökünü kaybeden bölgelerde yeni saç oluşumu sağlamadığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ''Uygulama ile güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneğini kaybeden saç köklerini uyararak saç dökülmesini durdurabiliyor, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayabiliyoruz'' diyor.

PRP Uygulaması'nın saçların canlandırılması ve kayıpların önüne geçilmesinde en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ''PRP, kişiden alınan az miktarda kanın özel bir sistem ile ayrıştırılması ve bu sıvının içindeki büyüme faktörlerinin enjeksiyon yoluyla sorunlu bölgeye geri verilmesi işlemidir. Kişinin kendi kanı kullanılmasından dolayı hiç bir alerjik reaksiyon riski oluşturmaz. Bu işlemle saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına olanak sağlanır. Salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyarır ve saç üretimini hızlandırır. Böylece saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle saç dökülmesi olan bölgede uygulandığında dökülmeyi durduran bir işlevi bulunur" diyor.

Sorunun büyüklüğüne göre farklı seanslar uygulanabilir

PRP Uygulaması'nda sorunun büyüklüğüne bağlı olarak birden çok seans uygulanabileceğine dikkat çeken Op. Dr Evrim Uçkunkaya, "Seanslar, uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişse de, en fazla 30 -40 dakika sürüyor. Uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına devam ediyor. Bazen yapılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar oluşabiliyor. Kan sulandırıcı kullananlar, geçmişinde kanser öyküsü olanlar ile hamilelik ve emzirme dönemini yaşayanlarda uygulama yapılması önermiyorum" diyor.

PRP, zayıf düşmüş bölgeyi destekler

PRP Uygulaması'nın cildin savunma mekanizmasını güçlendirici özelliği olduğunun altını çizen Op. Dr Evrim Uçkunkaya, ''PRP Uygulaması, sadece sizde olanı size daha güçlü bir şekilde geri verir. Sorunlu olan bölgeyi sadece iyileştirmez, aynı zamanda savunması zayıflamış bölgeyi de destekler. Dolayısıyla bir tek saç problemlerinde değil aynı zamanda ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının ve cilt lekelerinin giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin küçülmesi, çatlakların giderilmesinde de etkilidir'' diye sözlerine ekliyor.

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