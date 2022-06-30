Sağlık Bakanı Fahrettin Koca | Maymun Çiçeği Türkiye'de

Türkiye, Covid-19 salgını sonrası yeni bir hastalıkla yüzleşiyor. İlk Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü.

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2022

Dünyada pek çok ülkede varlığı resmen kabul edilen Maymun Çiçeği virüsü sonunda Türkiye'de ortaya çıktı., Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, konuya ilişkin paylaşımında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerinde bulundu.