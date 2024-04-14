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Sonay Öztan Gökhan'dan temiz diş tüyoları

Ünlülerin doktoru Sonay Öztan Gökhan Ramazan Bayramı sonrası sağlıklı dişler için önemli tavsiyelerde bulundu

14 Nisan 2024 Pazar 20:13
Sonay Öztan Gökhan'dan temiz diş tüyoları






Sonay Öztan Gökhan'dan temiz diş tüyoları



Ramazan ayının bitmesiyle birlikte bayram sevincini yaşayan ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yılda doktorların tavsiyelerini dikkate almalılar. 

Uzman doktor Sonay Öztan Gökhan Bayramda fazla tüketilen şeker ve tatların diş sağlığına verdiği zararları ve “Diş fırçalayarak diş ipi kullanarak azaltabilirsiniz” dedi. 

Sonay Öztan Gökhan bayramlarda ikram edilen lokum gibi dişlerin arasında kalan ve uzun süre dişlerden uzaklaştırılamayan tatlılar, ağızda kalan kalıntılar bakteri üremesini artırdığını belirterek şu bilgileri verdi. "Bakteriler de asit oluşturarak diş çürüklerine neden olur. Yine ikram edilen tatlı meyve suları ve kola gibi asitli içecekler de dişlere ciddi zarar verebilir. Bayramlarda tatlı ve şekerli karbonhidratlı yiyecek tüketimi arttığından, dikkat edilmediği takdirde bu durum ciddi ağız ve diş sağlığı sorunlarına sebep olabilir ve beraberinde vücudumuzun genel sağlığı için de olumsuz etkiler olabilir. Özellikle şeker ve benzeri tatlı yiyecekler yenildikten sonra diş fırçalama imkanı olmadığında bol su ya da sütle ağzın alkalanması veya şekersiz sakız çiğnenmelidir."

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Sonay Öztan Gökhan
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