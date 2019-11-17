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Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 

Küçük bir kaşıntıyla başlıyor, alerji ya da stresten kaynaklandığını düşünenler yanılıyor olabilirsiniz, son günlerde hızla yayılan rahatsızlığın adı uyuz olabilir..

Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 

Küçük bir kaşıntıyla başlıyor, alerji ya da stresten kaynaklandığını düşünenler yanılıyor olabilirsiniz, son günlerde hızla yayılan rahatsızlığın adı uyuz olabilir..

17 Kasım 2019 Pazar 11:04
Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 

Uzmanlar uyarıyor | Kaşıntının nedeni uyuz olabilir 

Son günlerde hızla yayılan kaşıntının nedeni unutulan bir salgını gündeme getirdi. 
Kaşıntıyla ortaya çıktığı için çoğu zaman basit bir alerji diye düşünülüp zamanında doktora gidilmemesi nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz hastalığı, gözle görülemeyen bir parazitten kaynaklanıyor.

Uyuz vakalarında artış olduğunu açıklayan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Cildiye Uzmanı Dr. Emre Araz, bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. 

ŞİKAYETLER 3 KAT ARTTI

Cildiye Uzmanı Dr. Emre Araz, “Hastanemizde bu yılın ilk 11 ayında vaka sayısının üç kat arttığına şahit olduk. Dermatoloji camiası olarak vaka sayısındaki bu artışı dikkat çekici buluyoruz" dedi.

Geçen yıllara göre hastanelerine başvuran uyuz vakalarının üç kat arttığını vurgulayan Cildiye Uzmanı Dr. Emre Araz, “Hastanemizdeki son 5 yıllık istatistikleri çıkardığımızda, bu yılın ilk 11 ayında dahi vaka sayısının üç kat arttığına şahit olduk. Dermatoloji camiası olarak vaka sayısındaki bu artışı dikkat çekici buluyoruz. Son 30 yıldır bazı dönemlerde uyuz mikrobunun toplumda salgın düzeyine gelecek boyutta arttığını görüyoruz.

Dermatoloji camiası olarak belirli dönemlerde görülen bu artışın araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama daha da önemlisi halkımızın teşhis ve tedavi için gecikmemesi, aileden birine bu teşhis konduysa tüm aile bireylerinin tedaviye dahil edilmesidirö dedi.

"GECELERİ ORTAYA ÇIKAN KAŞINTI ÇOK ÖNEMLİ"

Uyuz hastalığına gözle görülemeyen mikroskobik bir eklem bacaklı olan 'Sarcoptes Scabiei Hominis'in neden olduğunu anlatan Dr. Emre Araz, "Yakınmalar 2 ila 6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Daha çok gece kaşıntısı şeklinde kendini gösteriyor. Kişiler kaşıntıyı başlangıçta çok önemsemeyebiliyorlar, ama kaşıntılar zamanla yara haline dönüşebiliyor ve içi su veya irin dolu kabarıklıklar şeklinde ilerleyebiliyor. Bu açıdan ikincil enfeksiyonlar gelişebiliyor. Burada, geceleri ortaya çıkan kaşıntı çok önemli" diye konuştu.

Dr. Araz, daha çok parmak araları, el bilekleri, dirsekler, koltuk altları ve kadınlarda özellikle meme çevresi ile erkeklerde genital bölge kaşıntılarının dikkat çektiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Çocuklarda ise daha çok el içleri, ayak tabanları, bazen saçlı deride ortaya çıkabiliyor kaşıntı. Bazen hastalığın ileriki aşamalarında nodül dediğimiz bezelye tanesi şeklinde kabartılar da oluşturabiliyor. Yurtlar, askeriye gibi toplu yerlerde çok karşımıza çıkıyor."

ÇARŞAFLAR VE ÇAMAŞIRLAR 60 DERECEDE YIKANMALI

Birçok başka hastalıkta da kaşıntı olduğunu bu nedenle uyuz hastalığının çoğu zaman önemsenmediği ya da zamanında teşhis edilemediğini söyleyen Dr. Araz, şu uyarılarda bulundu: "Kişiler bunu basit bir alerji olarak değerlendirebilir başlangıçta. Eğer ailede bu şekilde kaşınan bir birey varsa, mutlaka vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Doktor tedavi verdiğinde de tüm aile bireylerinin eş zamanlı olarak bu tedaviyi uygulaması gerekir. Çünkü temas yoluyla hızla bulaşan bir parazit türüdür bu. İlk temas bölgeleri de genellikle el içleri, parmak araları, bilekler oluyor. Bu akar, kıvrımlı bölgelerde yaşamaya daha çok uygun. Ayrıca medikal tedavinin yanı sıra bir de kıyafet, çamaşır, çarşaflarla ilgili önlemler alınmalı. Çünkü sarcop dediğimiz uyuz paraziti, çarşaflarda, dış ortamlarda da 36 saat canlı kalabiliyor. Bu yüzden kıyafet, çamaşır ve çarşafların 60 derecede yıkanması gerekli. Bu yapılamıyorsa da bir poşete koyup, 3 gün boyunca en azından balkonda ağzı kapalı bekletilmeli. Böylelikle havasız kalınca parazitler ölür. Bu da bir tedaviye yardımcı bir unsurdur."

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