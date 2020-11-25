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Vaser liposuction hakkında herşey

Patentli tekniğini kullanan VASER Liposuction , vücudunuzdaki istenmeyen yağ hücrelerinin yakındaki kan damarlarına, sinirlere ve diğer bağ dokularına zarar vermeden hedeflemesine yardımcı olur.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:05
Vaser liposuction hakkında herşey

VASER LİPOSUCTİON HAKKINDA HERŞEY

Vaser liposuction İstanbul rehberine hoşgeldiniz! Prosedür detaylarına ve mutlu olacağınız bir sonuca kavuşmak için neler yapabileceğinizi birkaç dakika ayırarak bu yazıdan öğrenebilirsiniz!

Prosedür, hem erkekler hem de kadınlar için vücudun fazla yağlardan arınması ve şekillenmesi için bir Vaser ultrasonik yağ eritme tekniğini kullanır. Vaser ayrıca % 53 daha fazla cilt sıkılaştırma sağlar.  Her vücut tipinde yağ depolamaya yatkın bölgeler vardır ve hatta sıkı diyetle beraber yapılan egzersizle bile bu istenmeyen şişkinlikler genellikle gitmez. VASER teknolojisi ve vaser liposuction tekniği artık hayallerinizdeki görünümü sağlamak için inatçı yağ birikimlerini ortadan kaldırmak için güvenli bir adres ve bir alternatif sunuyor. 

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Vaser Liposuction’ın Faydaları!

VASER Liposuction İstanbul’da Quartz Klinikte hastalara birçok benzersiz fayda sunan gelişmiş bir ultrasonik liposuction yöntemidir. VASER Lipo, liposuction risklerini en aza indirmek, rahatsızlığınızı azaltmak ve genel prosedürünüzü iyileştirmek için ultrasonik enerjinin temel prensiplerini bir adım öteye taşır.

 

Patentli tekniğini kullanan VASER Liposuction , vücudunuzdaki istenmeyen yağ hücrelerinin yakındaki kan damarlarına, sinirlere ve diğer bağ dokularına zarar vermeden hedeflemesine yardımcı olur. Bu, liposuction prosedürünüzün hem hassasiyetini hem de güvenliğini artırır.

 

VASER Liposuction'ın diğer önemli faydaları şunlardır:

  • Daha pürüzsüz vücut şekli
  • Tahmin edilebilir sonuçlar
  • Daha hızlı iyileşme
  • Tedavi alanına daha az travma
  • Minimal morarma

İdeal kilonuza yakınsanız ve iyi bir cilt elastikiyetine sahipseniz, İstanbulda VASER Liposuction için iyi bir aday olmalısınız. Daha sıkı ve daha atletik bir görünüm, yağda azalma ve cilt sıkılaştırma ve selülit azaltmada iyileşme arıyorsanız VASER sizin için mükemmel bir teknoloji olabilir.

 Günümüzde gerçekleştirilen farklı liposuction prosedürlerinin sayısı arasında VASER liposuction en etkili ve en güvenli olanı olmaya devam etmektedir. Ultrasonik enerji kullanarak, bu oldukça etkili tekniğin, hayati kan damarlarına olan etkiyi en aza indirmek için hedef bölgenin çevresindeki dokulara verilen hasarı büyük ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

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Vaser Liposuction’ın Olası Riskleri

  • Şişlik ve morarma
  • Ameliyat sonrası kanama
  • Hedeflenen bölgede olası ağrı ve uyuşma
  • İltihaplanma veya ödem geliştirme riski (sıvı toplanması)
  • İstenilen vücut hatlarını ve nihai sonuçları gözle görülür şekilde fark etmenin 6 ay kadar sürebileceğini bilmek önemlidir.

Vaser Liposuction İyileşme Süresi!

Diğer daha geleneksel liposuction teknikleriyle karşılaştırıldığında, VASER liposuction teknolojisi ameliyat sonrası rahatsızlığı ve ağrıyı önemli ölçüde azaltır. Azalan rahatsızlık, VASER liposuction ın kullandığı nazik tekniğin doğrudan bir sonucudur.

 

Liposuction prosedürleri geleneksel olarak altı hafta veya daha uzun bir süre için kapsamlı iyileşme dönemleri gerektirir. VASER liposuction ameliyatı için gereken iyileşme süresi, birkaç günden belki bir haftaya kadar değişir ve büyük ölçüde ameliyatınızı çevreleyen belirli hususlara bağlı olacaktır. İyileşme süresi genellikle aşağıdakilerden etkilenir:

  • Vücuttan ne kadar yağ alındığı
  • Yağın alındığı alan sayısı
  • Vücudunuz genel iyileşme sürecine özel olarak nasıl tepki verdiği
  • İşlem sırasında yağ alınır ve aktarılırsa

İyileşme süresi kişiden kişiye değişse de, VASER liposuction  ameliyatı olan çoğu kişi işlemi takip eden birkaç gün içinde işine kolayca dönebilir. Özellikle aktif olan insanlar, hemen egzersiz yapmaya ve günlük aktivitelerine geri dönmeye daha istekli olabilirler. Bununla birlikte, sabırlı olmak ve nispeten kısa iyileşme süresi boyunca vücudunuzun uygun şekilde iyileşmesine izin vermek çok önemlidir. Ağır nesneleri kaldırmak tavsiye edilmese de, çoğu insan birkaç gün sonra işe dönmekte ve hafif işler yapmakta sorun yaşamaz ve birkaç hafta içinde spor salonuna geri dönmektedir.

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Vaser Liposuction
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