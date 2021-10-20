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Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!

Yanlış beslenmenin neden olduğu en önemli rahatsızlıklardan birinin de saç dökülmesi olduğunu biliyor muydunuz?

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:03
Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!


Yanlış Beslenme Saçları Döküyor!


Pek çok hastalığa neden olan yanlış ve eksik beslenmenin saç dökülmesini tetiklediğini söyleyen Dr. Levent Acar konu hakkında bilgiler verdi. 

Saç dökülme sebepleri genel olarak mevsimsel geçişler, demir eksikliği, aşırı stresli işte çalışma ya da stres yapmak ve hormon sorunları nedeniyle meydana gelmektedir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. 

Dr. Levent Acar saç dökülme sebeplerini şöyle sıraladı; 

Erkek Tipi Saç Dökülmesi 

Androgenetik saç dökülmesi yani genetik yatkınlığı olan bireylerde androjenlere bağlı gelişen saç dökülmesidir. Erkeklerin yaklaşık olarak %50’inde, kadınların ise %30’unda görülür. Bu problemi yaşayan kişiler zaman zaman saç dökülmesinin hızlandığını dile getirse de genellikle telojen saç dökülmelerinin aksine sinsi bir dökülme olarak bilinir. Bazen kişiler saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark gözlemleyebilir. Temel olarak saçın tepe bölümünde saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme görülür. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir. 

Strese Bağlı Saç Dökülmesi 

Tansiyon, kolesterol, tiroit gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar, doğum kontrol hapları, psikiyatride uzmanının reçetesine yazdığı ilaçlar, A vitamini ve bunun benzeri bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilmektedir. Saç dökülmesinin kendisi de stres durumunu daha da artırabilmekte ve bir kısır döngüye neden olabilir. Araştırmalara göre 1,5 - 2 aydan uzun süren saç dökülmesi önemsenmelidir. 

Yanlış beslenme alışkanlıkları 

Besinsel sebeplere bağlı olarak saç dökülmeleri de çok sık rastlanan bir nedendir. Bunun neticesinde saç canlı bir organdır ve onun da beslenmesi kanlanması gerekir. Beslenme düzeni olmayan ve yeterince sağlıklı beslenmemek, gün içinde uzun süren aç kalma, karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketmek, sonuç olarak saçı etkileyip dökebilmektedir.


 

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