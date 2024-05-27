Yanlış klima kullanımı yaz gribini tetikliyor!



Üçay Mühendislik Şubeler ve İklimlendirme Direktörü Özgür Şahin, ev ve işyeri gibi yaşam alanlarında klima tercihi ve kullanımı konusunda uyardı.

Yaz kapıda. Uzmanlar yazın klima kullanımı konusunda uyarıyor, çünkü grip vakalarının yaklaşık yüzde 20'si yılın sıcak aylarında görülüyor. Yaz gribi; ateş, halsizlik, kas ağrıları, öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Üçay Mühendislik Şubeler ve İklimlendirme Direktörü Özgür Şahin, ev ve işyeri gibi yaşam alanlarında klimaların doğru kullanılması konusunda uyarıyor:

“Yaz aylarının vazgeçilmezi olan klimaları doğru kullanmak ve bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Klimaların bakımı yapılmadığında veya temizlenmediğinde ünite, bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların üremesine neden oluyor ve klima, enfekte havayı sirküle ediyor. Bu nedenle yılda en az bir kez filtre temizliği veya değişimi yaptırmak gerekiyor. Ayrıca düzenli periyodik bakım; klimaların en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlıyor, arıza riskini azaltıyor ve enerji israfını önleyerek tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Yazın klimalar 24 - 25 derecede tutulmalı

Yaz gribi ile mücadelede klimanın bakımı kadar önemli bir diğer konu ise kullanımı oluyor. Çünkü yanlış klima kullanımı da yaz gribinin nedenleri arasında yer alıyor. Oda sıcaklığı 20 derecenin altına düştüğünde konfor şartları sağlanamıyor ve gribe yakalanmak kaçınılmaz oluyor. Yazın klimanın 24 - 25 derece civarında bir sıcaklıkta tutulması gerekiyor.

Sağlıklı bir uyku için klima gece modunda çalıştırılmalı

Sıcak yaz gecelerinde kaliteli ve sağlıklı bir uyku için de klimaların gece modunda çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Böylece klima kumandalarında yer alan “Sleep (uyku)”, “Silent (sessiz)” veya “Comfort (konfor)’’ tuşlarını kullanarak, klimanızın sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı ile çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Dış mekân ile iç mekân arasındaki sıcaklık farkı 6 derece olmalı

Ayrıca dış mekân ile iç mekân arasındaki sıcaklık farkının da çok fazla olmaması gerekiyor. Dış mekân ile iç mekân arasındaki ideal sıcaklık farkı 6 derece olmalı.” dedi.

Özgür Şahin, klimaların donanımsal özelliklerinin yaz gribi ile mücadeledeki önemine ve bu kapsamda klima tercihinde dikkat edilmesi gereken kriterlere de dikkat çekti:

“Klima seçimi aşamasında kapasitenin ve özelliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda tüketicilere, güvenilir bir mühendislik firması ile çalışmalarını ve önce yaşam alanlarında keşif yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Biz Üçay Mühendislik olarak, uzman ekibimiz ile müşterilerimize, keşiften montaja kadar anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Satış sonrasında ise periyodik bakım hizmetlerimizle müşterilerimizin klimalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.

Flash streamer teknolojisi iç hava kalitesini iyileştiriyor

Ev ve işyerleri için klima seçimi yaparken; tasarruf kadar konfor ve sağlık kriterlerine de önem veriyoruz. Çünkü temel görevi ısıtma ve soğutma olan klimaların iç hava kalitesini olumsuz etkileyen zararlı partiküllere karşı yüksek koruma sağlaması da oldukça önemli. Bu kapsamda klimalar, hava temizleme teknolojileri ve filtreleme yöntemleriyle donatılıyor. Bu nedenle tercih edilen klimanın ideal nemi sağlaması ve ortamdaki havayı flash streamer teknolojisiyle temizlerken dışarıdan da taze hava beslemesi yapabiliyor olması gerekiyor. Klimalardaki bu özellik hastalıklarla mücadelede önemli rol oynuyor.

Titanyum apatit filtre, alerjenleri yok ediyor

Klima tercihinde titanyum apatit filtre de önemli bir kriter. Çünkü titanyum apatit filtre, iç ortamdaki; toz, polen, kötü koku ve alerjenleri emerek, rahat bir nefes almayı mümkün hale getiriyor. Tüm bu özelliklerin bir arada olduğu klimalarla yazı sağlıklı ve serin geçirmek mümkün.”