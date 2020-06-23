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Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat

Havaların ısınmasıyla birlikte açık havada egzersiz cazip hale gelirken, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizler vücut sıcaklığını daha da artırdığı için dikkatli olmak gerekiyor.

23 Haziran 2020 Salı 11:27
Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat

Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat

Sabri Ülker Vakfı, kalp hastalığı ya da diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, sıcak havada egzersiz yapmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerektiğini belirtiyor.

COVID-19 salgını nedeniyle uzun süre eve kapandığımız şu günlerde, açık havada zaman geçirmek her zamankinden daha değerli hale geldi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte açık havada spor yapanların sayısı artmaya başladı. Ancak sıcak ve nemli havalarda egzersiz yaparken sağlığı tehlikeye atmamak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre, sıcak ve nemli havada yapılan egzersizler vücut sıcaklığının daha da artmasına neden olabilir. Aşırı sıcakta vücut kendini soğutmak için terlemeye başlar. Ancak nem de fazlaysa, soğumak oldukça zordur. Çünkü solunumla birlikte, cilt üzerinden suyun buharlaşması kolay olmaz. Kalp atımı daha da hızlanarak vücudun soğuma hızı kolaylaştırılmaya çalışılır. Kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin, sıcak ve nemli havalarda egzersiz yapmadan önce doktorlarına danışmalarında ve genel bir sağlık kontrollerinden geçmelerinde yarar var. Yine ideal kilosunun üzerinde olanlar, çocuklar, yaşlılar ve hamile/emzikli kadınların sıcak havalarda egzersiz yapmaması ve havanın daha da sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması gerekiyor.

Terlemeyle kaybedilen suyu yerine koymak gerekiyor

Egzersiz sırasında vücut çok fazla terleyeceği için, sıvı alımı daha da önem kazanır. Kaybedilen su yerine konmazsa yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülebilir, egzersiz performansı düşebilir. Ağırlıktaki her 500 g’lık azalma için 3-4 su bardağı su içmek kaybedilen suyun yerine konmasına yardımcı olacaktır. Egzersiz sonrasında tüketeceğiniz ayran, kefir, soda, taze sıkılmış meyve suları, hijyenik kurallara uyarak evde hazırlayacağınız yeşil elma, tarçın, limon, nane gibi içeriklerin yer aldığı soğuk veya ılık su ve soğuk çorbalar da susuzluğunuzu gidererek enerji verirken, vitamin-mineral içerikleri ile terleyerek kaybettiğiniz mineralleri almanızı destekler.

Egzersiz sırasında maske kullanılmalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yapığı bilgilendirmelerde egzersiz yaparken maske kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, harcanan fazla efor ve sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir. Ayrıca, terleme ile birlikte maske daha çabuk ıslanıyor, bu da nefes almayı zorlaştırırken mikroorganizmaların çoğalmasını teşvik ediyor. DSÖ, açık havada egzersiz sırasında COVID-19’dan korunmak için en önemli önleyici tedbirin, diğer insanlardan en az bir buçuk metre sosyal mesafeyi korumak olduğunu belirtiliyor.

Daha kaliteli bir egzersiz için yapılması gerekenler

Sıcak havanın yanı sıra, kilo yönetiminde ve sağlığı geliştirmede önemli bir yöntem olan fiziksel aktivite sırasında bazı risklerden kaçınmak gerekir. Tercih edilen aktivite için uygun ortamı seçmek ve aşağıdaki uyarıları göz önünde bulundurmak daha kaliteli bir egzersiz için gereklidir:

  • Kaldırımlar ya da yürüyüş yolları gibi motorlu araçlardan ayrılmış alanları kullanmaya çalışın.
  • Trafiği yavaşlatan hız kesici önlemlerin alınmış olduğu mahallelerde koşu veya yürüyüş yapın.
  • İyi ışıklandırılmış alanları seçin.
  • Çukurlar veya engeller olmayan bakımlı oyun sahaları ve kortları tercih edin.
  • Bir egzersiz programına başlamadan önce, programa uygun olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak kıyafetler ve teçhizatlar temin etmeye çalışın.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

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