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Yeni yılda sağlıklı sofralar

Yeni yılı evde geçirecekler için İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Haydar ŞAHİN’den sağlıklı yılbaşı menüsü.

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:58
Yeni yılda sağlıklı sofralar

Yeni yılda sağlıklı sofralar

Yeni yılı evde geçirecekler için İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Haydar ŞAHİN’den sağlıklı yılbaşı menüsü.

YILBAŞI MENÜSÜ

Brokoli Çorbası

Sebzeli Zeytinyağlı Enginar

Kış Salatası

 Paçanga

 Hindi Dolma

Balkabağı Tatlısı

Meşrubat (Vişne Suyu)

Şahin aynı zamanda yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan Hindi Dolmasının tarifini de paylaştı.

HİNDİ DOLMA

Malzemeler:

1 adet büyük boy hindi, 750 gr pirinç, 1 adet soğan, yarım demet maydanoz, 150 gr tereyağı,500 ml hindi stok,75 gr çamfıstığı, 50 gr çiğ badem, 55 gr kuş üzümü, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı kişniş, 60 gr tuz, 15 gr karabiber, 1 dal biberiye, 1 yaprak defneyaprağı, 100 ml zeytinyağı, 50 gr biber salçası, 50 gr domates salçası

İç Pilavın Hazırlanışı:

Pirinci ıslayın ve yarım saat kadar bekletin. Kuş üzümlerini bir kâseye koyduktan sonra ılık su içerisinde yumuşaması için bekletin. Bademleri bir tavada kabukları soyulana kadar haşlayın. Soğanları en küçük küp şeklinde doğrayın. Pirinci bir süzgece aldıktan sonra nişastası tamamen arındırılana kadar yıkayın.  Soğanları 50 ml zeytinyağında orta ateşte pembeleşinceye kadar soteleyin. Çam fıstığını da ekleyerek 5 dakika kadar kavrulmasını sağlayın.  Pişirme işleminden sonra önceden süzdüğümüz pirinci ekleyin. Üzerine 150 gr tereyağını ekleyip 2 dakika daha kavurun. Kavurma işlemi tamamlanınca kuş üzümü, badem, kişniş, 30 gr tuz ve sıcak durumdaki hindi stoku ekleyerek pilavı dinlenmeye bırakın. İç pilav, hindinin içerisinde pişmeye devam edeceği için biraz diri kalacaktır. Demlenen pilavı kevgir yardımıyla karıştırın. Maydanozu ince kıyım şeklinde doğrayın ve bir tutamını ayırın. Maydanozun yarısını pilavın üstüne serpiştirin. Güzelce yıkayıp temizlediğiniz hindinin içerisine hazırladığınız iç pilavı doldurun. Hindinin dış kısmı için biber salçası, domates salçası, karabiber, 30 gr tuz, 50 ml zeytinyağı ve ayırmış olduğumuz maydanozu ekleyin.  Hazırlanan karşımı hindinin üzeri tamamen kaplanana kadar sürün ve ardından hindiyi geniş bir yağlı kâğıt üzerine alın. Sarımsak, biberiye ve defne yaprağını ekledikten sonra hindinin tamamını yağlı kağıtla sarın. Sardığımız hindiyi alüminyum folyo yardımı ile kaplayıp fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece sıcaklıkta ve 75 dakika süresince pişirin. Daha sonra kaplamayı çıkarıp 150 derecede 75 dakika daha pişirin. Pişme süresi tamamlanan hindiyi yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra, İsteğe göre köz biber ve köz domates ya da haşlanmış mevsim sebzeleri ile servis edebilirsiniz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4 Fakültede 13 Bölüm, 1 Yüksekokul, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 14 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 11 Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı 2 bölümde eğitim vermektedir. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi ve görsel malzeme için DLR / Teni Tapık Çimen- 0506 973 62 24

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