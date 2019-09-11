Yenidoğan Göbek Bağı Bakımına Dair İpuçları

Bebeğini kucağına alan annelerin, doğumdan sonraki süreçte en çok endişe ettikleri konulardan biri de göbek bağı bakımı. Anne karnındaki bebek için hayati bir önemi olan göbek bağı, doğumdan sonra da hassas ve özenli bir temizlik ve bakım gerektiriyor. Hastane Derindere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki, yenidoğanlarda göbek bağı bakımına dair ipuçları verdi.

Göbek bağı temiz ve kuru kalmalı

Göbek bağı bakımında en önemli noktanın göbek bağının kuru ve temiz tutulmasıdır. Jölemsi sulu ve yapışkan olan göbek bağı özelliğini yavaşça kaybetmektedir. Rengi sarıdan kahverengiye doğru değişir.

1-3 hafta içinde düşer. İşte bu süre zarfında var olan üç metot arasında yapılan araştırmaların her birinde aynı sonuçlar elde edildiği için yüzde 70 alkol ile ya da batikon ile ya da sadece kuru bakım yapılarak göbek bağı bakımı yapılabilmektedir. Bakım yapılırken sadece mandalın üst kısmı değil aynı zamanda altında kalan bölgenin de bakımı yapılması da önemlidir. Onu da mandalı sağa ve sola hareketlendirerek yapmak kolaylık sağlar.

Zamanından önce koparılmamalı

Göbek bağının iyice kuruyarak kendi kendine düşmesini beklemek gerekir. Buna yardımcı olabilmek adına kuru bez ile kapatılmamalı ve mümkün olduğunca açık hava ile temas edilmesi sağlanmalıdır.

Ama kesinlikle zamanından önce koparılmamalı çünkü böyle bir işlem yapılırsa bağın içinde olan üç damarın kapanması için gereken sürenin sağlanmadığı ve dolaysıyla kanamanın oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden bağı zamanında düşse bile bazı bebeklerde hafif kan lekeleri oluşabilmekte ve daha sonra tamamen kurumaktadır. Eğer göbek bağından gelen kan miktarı fazla veya birkaç günden fazla olursa doktora gidilmeli ve doğumda yapılan k vitamini iğnesi yeniden tekrar edilmeli. Israrcı devam eden kanamalar muhakkak araştırmalı ve kanama nedenlerine bakılmalıdır.

Bebeğinizin göbeğine müdahale etmeyin

Enfeksiyondan korumak adına göbek bağına herhangi bir losyon ya da bitkisel ürünler sürülmemeli. Saç kurutma makinesi ile kuruması için müdahale edilmemeli. Bebek bezi özellikle ıslak kısımları göbek bağına değmemeli ve mümkünse sık aralıklarla değiştirilmelidir. Bez bağlanırken üst kısımları bağın dışında kalacak şekilde katlanmalı.

Banyo yaptırmayı ihmal etmeyin

Göbek bağı düşmesi ile banyo yapmak arasında bir zıtlık söz konusu değildir. Bağ düşecek diye bebeğinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Aksine bu durum bağın iltihaplanmasına neden olabilir. Bu yüzden bebeğinize haftada 2-3 kez rahatça banyo yaptırabilirsiniz. Banyodan sonra bağın kuru bez ile kurutulması ıslak bir şekilde kapatılmaması ve bu gibi durumlarda gerekirse batikon veya alkol ile dezenfekte edilebilir. Eğer göbek bağından yeşil akıntı ve/veya pis koku geliyorsa çevresinde kızarıklık veya şişlik oluşuyorsa bu bebeğinizde omfalit (göbek deliği iltihabı) işaretidir. Hiç zaman kaybetmeden doktora başvurun. Ayrıca erken veya geç düşen göbek bağı enfeksiyon için müsait bir ortam yaratmaktadır. Bu gibi durumda da doktorunuza danışın.

