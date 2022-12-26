Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat



Üroloji Uzmanı Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Üriner sistem taşları, üriner kanalda ya da böbrekte meydana gelen sert oluşumlardır. İdrarla atılamayan ve ayrıca çözülme gösteremeyen maddelerin ilerleyen zamanla birikmesi ve kristalleşmesi nedeniyle oluşur. Eğer bu kristaller böbreklere çökerse ve zamanla büyüme gösterirse böbrek taşı oluşmasına neden olur. Bu taşlar idrar kanallarından aşağı kısma ilerleyerek vücuttan atılabilir.Fakat kanalların herhangi bir yerinde takılırsa idrar akışını engeller ve bu durumda böbrek ağrısına sebep olur. Ayrıca idrar yoğunluğu çoksa böbrek taşı meydana gelme riski fazlalaşır.

Mesane taşlarının oluşmasının genel olarak nedeni böbrek ve üretrada meydana gelen taşların idrarla beraber mesaneye taşınmasıdır.İdrar torbasına taşınan minik taşlar burada ilk başta kristalleşip daha sonra da kümelenerek mesane taşlarına sebep olur.

Çocukluk çağından ölene kadar hayatımızda olan, cinsiyet farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır. Çeşitli kimyasal asit baz dengesi formülleriyle taş oluşum prensipleri açıklanmaya çalışılsa da temelde bakterial alt yarıda oluşan flora değişiklikleri ön plana çıkmış.Klasikleşmiş diyet reçeteleri reddedilmiş bunun yerine idrarda sitrat ve magnezyum dengesi ön plana çıkmış. Bu bağlamda magnezyum,sitrat ikili etki ile her cins taşın profilaksi ve tedavisinde yerini almıştır.

Gelişen teknoloji ile Holmıum lazer ve Fleksibıl Ureterorenoskop FURS eşliğinde Retrograd Intrarenal Cerrahi RIRS uygulaması 2 cm kadar büyüklükteki böbrek taşları için standart hal almıştır. Daha büyük taşlar için perkütan uygulanan miniperk yöntemi standart yaklaşım olup üreter taşlarında ilk tedavi Rijit URS olmuştur. ESWL bir üroloji klasiği olarak ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatif oluşturmaktadır. Mesane taşlarına endoskopik tedavi standart olmuştur.

Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız,''Cerrahi yöntemler ile taş oluşumuna neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması yanında fitoterapik bitkisel ürünler, biofeedback, biorezonans, homeopati ile taş oluşumu ve düşmesinin kolaylaştırıcı yöntemleri günümüzde kullanıyoruz.''dedi.