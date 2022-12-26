Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat

Çocukluk çağından ölene kadar hayatımızda olan, cinsiyet farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır.

26 Aralık 2022 Pazartesi 18:42
Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat

Yeterli sıvı almayanlar bu hastalıklara dikkat


Üroloji Uzmanı Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi. 

Üriner sistem taşları, üriner kanalda ya da böbrekte meydana gelen sert oluşumlardır. İdrarla atılamayan ve ayrıca çözülme gösteremeyen maddelerin ilerleyen zamanla birikmesi ve kristalleşmesi nedeniyle oluşur. Eğer bu kristaller böbreklere çökerse ve zamanla büyüme gösterirse böbrek taşı oluşmasına neden olur. Bu taşlar idrar kanallarından aşağı kısma ilerleyerek vücuttan atılabilir.Fakat kanalların herhangi bir yerinde takılırsa idrar akışını engeller ve bu durumda böbrek ağrısına sebep olur. Ayrıca idrar yoğunluğu çoksa böbrek taşı meydana gelme riski fazlalaşır.

Mesane taşlarının oluşmasının genel olarak nedeni böbrek ve üretrada meydana gelen taşların idrarla beraber mesaneye taşınmasıdır.İdrar torbasına taşınan minik taşlar burada ilk başta kristalleşip daha sonra da kümelenerek mesane taşlarına sebep olur.

Çocukluk çağından ölene kadar hayatımızda olan, cinsiyet farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır. Çeşitli kimyasal asit baz  dengesi formülleriyle taş oluşum prensipleri açıklanmaya çalışılsa da  temelde bakterial alt yarıda oluşan flora değişiklikleri ön plana çıkmış.Klasikleşmiş diyet reçeteleri reddedilmiş bunun yerine idrarda sitrat ve magnezyum dengesi ön plana çıkmış. Bu bağlamda  magnezyum,sitrat ikili etki ile her cins taşın profilaksi ve  tedavisinde yerini almıştır.

Gelişen teknoloji ile Holmıum lazer ve Fleksibıl Ureterorenoskop FURS eşliğinde Retrograd Intrarenal Cerrahi RIRS uygulaması 2 cm kadar  büyüklükteki böbrek taşları için standart hal almıştır. Daha büyük taşlar  için perkütan uygulanan miniperk yöntemi standart yaklaşım olup üreter taşlarında ilk tedavi Rijit URS olmuştur. ESWL bir üroloji klasiği olarak ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatif oluşturmaktadır. Mesane taşlarına endoskopik tedavi standart olmuştur.

Op.Dr.Muharrem Murat Yıldız,''Cerrahi yöntemler ile taş oluşumuna neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması yanında fitoterapik bitkisel ürünler, biofeedback, biorezonans, homeopati ile taş oluşumu ve düşmesinin kolaylaştırıcı yöntemleri günümüzde kullanıyoruz.''dedi.

Anahtar Kelimeler:
Su IçmekSıvı Alma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Domuz gribine neden olan İnfluenza virüsü nedir?
Domuz gribine neden olan İnfluenza virüsü nedir?
Ceviz tüketerek stresin etkilerini durdurun
Ceviz tüketerek stresin etkilerini durdurun
Sık yaşanılan el problemine dikkat
Sık yaşanılan el problemine dikkat
2023’te Sizi Formda Tutacak Öneriler
2023’te Sizi Formda Tutacak Öneriler
Kol sarkmaları neden olur
Kol sarkmaları neden olur
Çocuklarda uyku düzeni için 7 ipucu
Çocuklarda uyku düzeni için 7 ipucu
Huzursuz eden hastalık! İşte belirtileri ve tedavisi…
Huzursuz eden hastalık! İşte belirtileri ve tedavisi…
İmplant hakkında doğru bilinen yanlışlar
İmplant hakkında doğru bilinen yanlışlar
Sedef Hastalığı İlaçla Tedavi Edilebiliyor
Sedef Hastalığı İlaçla Tedavi Edilebiliyor
Grip deyip geçmeyin | Grip hastalığının sonuçları çok ağır olabilir
Grip deyip geçmeyin | Grip hastalığının sonuçları çok ağır olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim