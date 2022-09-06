12 Dev Adam son 16'ya kalmayı garantiledi
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Karadağ'ı yenmesiyle A Milli Takım, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu’ndaki dördüncü maçında Belçika’yı 78-63'lük skorla yendi.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 37-30 önde tamamladı.
Millilerimiz grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:30'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
(TBF)