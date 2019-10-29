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3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza

Soyunma odasında futbolculara tokat atan Halit Kurt için 3 yıl sonra açılan soruşturmada jet ceza çıktı.

3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza

Soyunma odasında futbolculara tokat atan Halit Kurt için 3 yıl sonra açılan soruşturmada jet ceza çıktı.

29 Ekim 2019 Salı 00:39
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza

3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza


Tam üç yıl önce bir karşılaşma sırasında soyunma odasında futbolcularını tokatlayan Kayserili antrenöre 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası geldi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.


Futbol İl Disiplin Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğünün Halil Kurt hakkındaki disiplin sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.


Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.


İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdmanyurdu-Kayseri Meysuspor karşılaşmasında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

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