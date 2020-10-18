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4 Kırmızı kart çıktı I Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 1

Antalyaspor bol kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

18 Ekim 2020 Pazar 17:45
4 Kırmızı kart çıktı I Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 1

 4 Kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada I Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 1

   Antalyaspor bol kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Antalyaspor karşılaşmanın hemen başında öne geçti.3. dakikada sağ kanattan Amilton, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Sidney Sam'e ortasını gönderdi. Alman futbolcu gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.28. dakikada Gaziantep FK'nın yeni transferi Kevin Mirallas ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.42. dakikada Antalyaspor'un şutu üst direkten geri döndü.İlk yarı Antalyaspor'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

 İkinci Yarı

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Gaziantep FK'da Junior Morais ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.70. dakikada Gaziantep sağ kanattan Enver Cenk Şahin ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gelen ortaya Furkan Soyak kafasını vurdu, top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR'dan yapılan kontrol sonrasında gol geçerli sayıldı ve Gaziantep 9 kişi kaldığı maçta durumu 1-1'e getirdi. 79. dakikada Antalyaspor'da Sidney Sam rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+6'da Antalyaspor'da Ufuk Akyol ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e yükseltirken, Gaziantep de puanını 4'e getirdi. 

 

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Dicko, Mirallas

Son Güncelleme: 18.10.2020 20:16
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporGaziantep FK
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