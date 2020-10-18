4 Kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada I Antalyaspor 1 - Gaziantep FK 1
Antalyaspor bol kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Antalyaspor karşılaşmanın hemen başında öne geçti.3. dakikada sağ kanattan Amilton, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Sidney Sam'e ortasını gönderdi. Alman futbolcu gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.28. dakikada Gaziantep FK'nın yeni transferi Kevin Mirallas ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.42. dakikada Antalyaspor'un şutu üst direkten geri döndü.İlk yarı Antalyaspor'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
İkinci Yarı
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e yükseltirken, Gaziantep de puanını 4'e getirdi.
Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Dicko, Mirallas