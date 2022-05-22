5. kez Avrupa’nın En Büyüğü VakıfBank!

Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Volley Conegliano’yu 3-1 devirerek “CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” oldu.

VakıfBank böylece tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile “Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı” konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.

VakıfBank bu sezon sırasıyla Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluk yaşamıştı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Bir voleybol takımının kazanabileceği tüm kupaları kazanan bu mükemmel ekip, övgülerin en büyüğünü hak ediyor”

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada “Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin, bu sezon bize yaşattıklarını tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Bir voleybol takımının kazanabileceği tüm kupaları kazanan bu mükemmel ekip, övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu 5. kez ülkemize getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. VakıfBank’ı bir kez daha Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın en büyüğü yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

Sürdürülebilir başarının önemine değinen Üstünsalih, “Bankacılıkta olduğu gibi voleybolda da önceliğimiz sürdürülebilir başarı. Sezona 5 kulvarda 5 kupa hedefiyle çıkmıştık. Mücadele ettiğimiz 5 turnuvanın 5’ini de kazanmak elbette kolay olmadı. Zor günler de yaşadık, düşüşlerimiz de oldu. Ancak mücadeleden vazgeçmeyenlerin neler başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Türkiye’ye armağan ettiklerini kaydederken “Bizi ekran başından destekleyenlere, bizim için dua edenlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluğu tüm halkımıza, özellikle de geleceğin şampiyonu genç kızlarımıza armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.