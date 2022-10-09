9 gollü düellonun galibi Fener | Fenerbahçe 5 - Karagümrük 4

Dokuz gollü düellonun galibi Fener....Fenerbahçe 5 - Fatih Karagümrük 4

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi.Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 9. Dakikasında Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 1-0 öne geçti.16. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini skoru 1-1 yaptı.24. dakikada F.Karagümrük Jean Kouassi ile 2-1 öne geçti.27. dakikada F.Karagümrük’te Salih Dursun sarı kart gördü.28. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada F.Karagümrük’te Magomed Ozdoev sakatlanarak ouyundna çıktı.Yerine Lawrence oyuna gird.56. Dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sarı kart gördü.58. dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.62. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia’nın penaltı golüyle skoru 3-2 yaptı.66. dakikada F.karagümrük, Fabio Borini’nin penaltı golüyle durumu 3-3 yaptı.73. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia penaltı atışı ile skor 4-3 oldu.73. dakikada F.karagümrük’te Salih Dursun çıktı.Yerine Burak Kapacak oyuna girdi.

76. Dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor ve Lincoln oyundan çıktı.Yerine Diego Rossi ve Ezgjan Alioski oyuna girdi.79. dakikada F.Karagümrük’te Fabio Borini sarı kart gördü.82. dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.83. dakikada F.Karagümrük Burak Kapacak ile skoru 4-4 yaptı.88. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun ve Michy Batshuayi oyuna girdi.90+5. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 5-4 yaptı.90+9. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia yerini Serdar Aziz'e bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi..Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17 yaparken, Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Yedekler:Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Serdar Dursun, Michy Batshuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun, Caner Erkin, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Fabio Borini, Otabek Shukurov, Jean Kouassi

Yedekler:Batuhan Şen, Emir Tintiş, Burak Kapacak, Steven Caulker, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Adnan Uğur, Mbaye Diagne

Teknik Direktör:Andrea Pirlo

Süper Lig 9. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF