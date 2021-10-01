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A Milli Takım Kadrosu açıkandı

 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

01 Ekim 2021 Cuma 21:44
A Milli Takım Kadrosu açıkandı

A Milli Takım Kadrosu açıkandı

   2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
A Milli Takım
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