A Milliler Gürcistan'a 2. uzatmada yenildi
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.
A Milli Takım bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti. A Milli Takım, ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.İkinci periyoda Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.
A Milli Takım’ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan’ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.
A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.