A.Alanyaspor evinde yıkıldı

Süper Lig’in 18. haftasında A.Alanyaspor evinde, Kasımpaşa'ya 2-1 yenidi. 25. dakikada Haddadi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Hodzic, Yusuf Erdoğan’ın asistinde şunu çekerek topu filelerle buluşturdu: 1-0. 33. dakikada Yusuf Erdoğan ile farkı 2’ye çıkardı. Isaac’in pasında savunmanın arkasına sarkan Yusuf, kaleci Marafona’yı çaresiz bırakıp skoru 2-0’a taşıdı.Dakikalar 39’u gösterdiğinde Ramazan’ın Bareiro’ya yaptığı faul nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Alanyaspor, penaltıdan Bakasetas’ın attığı golle durumu 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ikinciyarısında başka gol olamyınca maçı Kasımpa 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 18 maç sonunda 30 puanla 5. sırada kalırken, Kasımpaşa 17 maçla 22 puana yükselerek 13. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 19. haftasında Alanyaspor BAY olduğu için maç yapmayacak. Kasımpaşa ise sahasında Erzurumspor’u konuk edecek.