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A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi

Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 farklı bir skorla mağlup etti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:14
A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi

A.Alanyaspor, M.Başakşehir'i 3-0 yendi

   Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 farklı bir skorla mağlup etti. 6 haftadır kazanamayan M.Başakşehir, Alanya karşısından da eli boş ayrılarak seriyi 7 maça çıkardı. 3 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

   Karşılaşmada Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Adam Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

   2018’den sonra Başakşehir’i ligde ilk kez yenen Alanyaspor, rakibine karşı ikinci galibiyetini aldı. Tam 7 haftadır kazanamayan Başakşehir 16 puanda kaldı.

   Süper Lig’de çarşamba günü Medipol Başakşehir, Erzurumspor’u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMedipol Başakşehir
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