A.Demirspor ilk gaslibiyeti aldı

Süper Lig 'in 5. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.Karşılaşmanın 31. dakikada Vargas’ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli’nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay’ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, takımını öne geçirdi: 1-0.39. dakikada Adana Demirspor, Vargas ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Çaykur Rizespor, Boldrin'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.66. dakikada Adana Demirspor, Bjarnason ile skoru 3-1'e getirdiKarşılaşmada başka gol olmadı ve maçtan Adana Demirspor 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 5 yaparken, Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.21.09.2021 Salı günü saat 20.00'de Adana Demirspor Beşiktaş ile deplasmanda oynarken, Çaykur Rizespor 21.09.2021 Salı günü evinde saat 17.00'da Altay ile oynayacak.

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo