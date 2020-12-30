Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:58
Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

   Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, twitter hesabından Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Bezci, “Başkanımız güçlüdür, enerjisi yüksektir. Covid 19'u kısa süre içinde yeniden yenecektir. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

   Daha önce de Mayıs ayında Covid-19’a yakalanan ve atlatan Ahmet Nur Çebi için siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

    Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret ettiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan duyuruda, “Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz” denildi.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur ÇebiBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0
Kartallar yüksek uçar I Beşiktaş 3-DG Sivasspor 0
Konyaspor ve Rizspor puanları paylaştı
Konyaspor ve Rizspor puanları paylaştı
Gençlerbirliği iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmayı bildi
Gençlerbirliği iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmayı bildi
VakıfBank'tan 2020'de 47 maçta 45 galibiyet
VakıfBank'tan 2020'de 47 maçta 45 galibiyet
M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2
M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2
BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3
BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3
Gaziantep FK yenilmez serisine devam etti I Gaziantep FK 2-A.Alanyaspor 1
Gaziantep FK yenilmez serisine devam etti I Gaziantep FK 2-A.Alanyaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim