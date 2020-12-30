Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, twitter hesabından Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Bezci, “Başkanımız güçlüdür, enerjisi yüksektir. Covid 19'u kısa süre içinde yeniden yenecektir. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Mayıs ayında Covid-19’a yakalanan ve atlatan Ahmet Nur Çebi için siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ziyaret ettiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan duyuruda, “Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz” denildi.

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