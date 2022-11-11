Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0

 Spor Toto Süper Lig 14. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. 

11 Kasım 2022 Cuma 22:03
Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0

Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0

   Spor Toto Süper Lig 14. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.Karşılaşmanın 37. Dakikasında A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy yerini Semih Gürler’e bıraktı.44. dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına A.Demirspor Babjide Akintola yerine Abdurrahim Dursun değişikliği ile başladı.53. dakikada Alanyaspor’da Leroy fer sarı kart gördü.61. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira ve Leroy Fer oyundan çıktılar.Yeirne Daniel Candelas ve Arnaud Lusamba oyuna girdiler.63. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen oyundan çıktılar.yerine Erhun Öztümer ve Britt Assombalonga oyuna girdiler.

   75. Dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Ivan Cavaleiro’ya bıraktı.75. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş sarı kart gördü.82. dakikada Alanyaspor'da Umut Güneş yerini Efkan Bekiroğlu'na bıraktı.86. dakikada A.Demirspor'da Abdurrahim Dursun yerini Berk Yıldız'a bıraktı.89. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca sarı kart gördü.90. dakikada Alanyaspor'da Fatih Aksoy sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıBu sonuçla Alanaspor puanını 17 yaparken, Adana Demirspor 24 puan oldu.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Fatih Aksoy , Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Idrissa Doumbia, Ahmed Hassan    

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Fredrik Gulbrandsen   

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1
Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79
Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor
VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
MKE Ankaragücü’nden gol şov  
MKE Ankaragücü’nden gol şov  
Alanyaspor turu rahat geçti
Alanyaspor turu rahat geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim