Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0

Spor Toto Süper Lig 14. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.Karşılaşmanın 37. Dakikasında A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy yerini Semih Gürler’e bıraktı.44. dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına A.Demirspor Babjide Akintola yerine Abdurrahim Dursun değişikliği ile başladı.53. dakikada Alanyaspor’da Leroy fer sarı kart gördü.61. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira ve Leroy Fer oyundan çıktılar.Yeirne Daniel Candelas ve Arnaud Lusamba oyuna girdiler.63. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen oyundan çıktılar.yerine Erhun Öztümer ve Britt Assombalonga oyuna girdiler.

75. Dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Ivan Cavaleiro’ya bıraktı.75. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş sarı kart gördü.82. dakikada Alanyaspor'da Umut Güneş yerini Efkan Bekiroğlu'na bıraktı.86. dakikada A.Demirspor'da Abdurrahim Dursun yerini Berk Yıldız'a bıraktı.89. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca sarı kart gördü.90. dakikada Alanyaspor'da Fatih Aksoy sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile

0-0

berabere kaldıBu sonuçla Alanaspor puanını

17

yaparken, Adana Demirspor

24

puan oldu.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Fatih Aksoy , Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Pedro Pereira, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Idrissa Doumbia, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör:Vincenzo Montella