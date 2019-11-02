Alanyaspor evinde kazanamadı

Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir ile 0*0 berabere kaldı.Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadele 90 dakika boyunca skor değişmedi: 0-0.

Bu maça çıkmadan önce oynadığı son 5 maçta tek galibiyet alıp, 6 puan toplayan Erol Bulut’un öğrencileri, ilk yarıda şut çektirmedikleri rakiplerini mağlup edemedi. Alanyaspor ilk yarıda 3 tehlikeli pozisyonda da golü bulmadı.

Öte yandan son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci, sakatlanarak 17. dakikada yerini Robinho’ya bıraktı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 19 puan ve maç fazlasıyla lider durumda. Medipol Başakşehir ise 16 puanla 10. haftayı tamamladı.

Antalya temsilcisi gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda; İstanbul ekibi ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

(Sözcü)