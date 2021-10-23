Altay'da yenilgi serisi devam

Süper Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı 2-1 yendi.Altay bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Malatyaspor, 57. dakikada Tetteh’in golüyle 1-0 öne geçti.68.dakikada Yeni malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltı atışı ile skoru 2-0 yaptı.84. dakikada bu kez Altay penaltı kazandı.Bamba'nın golü maçta skor 2-1 oldu.Karşlaşmadan yeni malatyaspor 2-1 galip ayrıdı.

Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 12 yaparken, Altay 15 puanda kaldı.Süper Lig 11. hafta maç programında 30.10.2021 Cumartesi saat 13.30'da Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa A.Ş: ile oynarken, Altay 30.10.2021 Cumartesi saat 16.00'da evinde DG Sivassor ile oynayacak.

Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar: TFF