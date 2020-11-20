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Anadolu Efes deplasmanda galip I Khimki Moskova 77 - Anadolu Efes 105

Anadolu Efes THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmada galip geldi.

20 Kasım 2020 Cuma 09:31
Anadolu Efes deplasmanda galip I Khimki Moskova 77 - Anadolu Efes 105

Anadolu Efes deplasmanda galip I Khimki Moskova 77 - Anadolu Efes 105

   Anadolu Efes THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmada galip geldi.Anadolu Efes, THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova’yı 105-77 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini elde etti.THY Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rus rakibi Khimki Moskova’yı 105-77 mağlup etti. Temsilcimizde Krunoslav Simon 24 sayı atarken, 20 dakika oynayan Larkin 20 sayı kaydetti.

   Karşılaşmanın ilk periyodunda Simon ile hücumda etkili olan Anadolu Efes karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan ve 6 isabet bulan Khimki, ilk çeyreği 30-29 üstün tamamladı.İkinci çeyrekte Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin maça ağırlığını koydu.Larkin'in yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 58-51 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 51-68. Kalan dakikalarda hız kesmeyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 86-63 üstün girdi.   Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 105-77 galip ayrıldı.

 1.Periyot: 30-29 (Khimki Moskova lehine)

Devre: 51-58 (Anadolu Efes lehine)

3.periyot: 63-86 (Anadolu Efes lehine)

Son Güncelleme: 20.11.2020 09:40
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesTHY EuroleagueKhimki Moskova
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