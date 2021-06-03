Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi
ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi.Anadolu Efes bu zorlu karşılaşmadan 111-71 gibi farklı bir skorla çıktı.Karşılaşmada ilk 3 periyot denk mücadele olarak geçerken son periyotta Anadolu Efes oyuna ağırlığını koydu ve karşılaşmadan farklı galip ayrıldı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
1. Periyot: Anadolu Efes 21- Fenerbahçe Beko 21
2. Periyot:Anadolu Efes 43- Fenerbahçe Beko 40
3. Periyot:Anadolu Efes 80- Fenerbahçe Beko 51
Maç sonu:Anadolu Efes 111- Fenerbahçe Beko 71