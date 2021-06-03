Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72

ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi.

03 Haziran 2021 Perşembe 18:35
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi

   ING Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi.Anadolu Efes bu zorlu karşılaşmadan 111-71 gibi farklı bir skorla çıktı.Karşılaşmada ilk 3 periyot denk mücadele olarak geçerken son periyotta Anadolu Efes oyuna ağırlığını koydu ve karşılaşmadan farklı galip ayrıldı.

   Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Periyotlar

1. Periyot: Anadolu Efes 21- Fenerbahçe Beko 21

2. Periyot:Anadolu Efes 43- Fenerbahçe Beko 40

3. Periyot:Anadolu Efes 80- Fenerbahçe Beko 51

Maç sonu:Anadolu Efes 111- Fenerbahçe Beko 71

Son Güncelleme: 03.06.2021 19:30
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesFenerbahçe BEKO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu
Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu
İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat
İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim