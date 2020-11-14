Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos OPAP 77- Anadolu Efes 80

Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 yendi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 09:38
Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos OPAP 77- Anadolu Efes 80

Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos OPAP 77- Anadolu Efes 80

   Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 yendi.OAKA’da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP, Anadolu Efes’i konuk etti. Sakatlıklarından dolayı Nemanja Nedovic ve Zach Auguste’tan faydalanamayan ev sahibi ekip, karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yaptı ve ilk periyodu 22-21, ilk yarıyı ise 40-36 önde kapattı. Üçüncü periyotta Vasilije Micic fırtınası eserken, Sırp oyuncunun hücumda kontrolü ele almasıyla Anadolu Efes karşılaşmada öne geçti ve maçın final periyoduna 59-54’lük Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Karşılaşmanın son periyodunda da Efes etkili oyununu sürdürürken, Panathinaikos’un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Anadolu Efes rakibini deplasmanda 80-77 mağlup etti.Anadolu Efes bu skorla, OAKA’da 2006’dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes bu galibiyetle birlikte 4. galibiyetini alırken, Panathinaikos OPAP ise 4. mağlubiyetini aldı.

PANATHINAIKOS OPAP: Mack 18, Papagiannis 16, Bochoridis 2, Papapetrou 12, Kaselakis, Kalaitzakis, Foster 6, White 11, Mitoglou 7i Bentil, Sant-Roos 5

ANADOLU EFES: Beaubois, Singleton, Doğuş Balbay 9, Moerman 7, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 8, Micic 33, Anderson 6, Simon 12

1. PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 40-36

3.PERİYOT: 54-59

5 FAUL: Bochoridis (Panathinaikos OPAP) – Micic (Anadolu Efes)

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesPanathinaikos OPAP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formula 1 Pilotu'ndan İstanbul Park için sert eleştiri
Formula 1 Pilotu'ndan İstanbul Park için sert eleştiri
Barcelona 97- Fenerbahçe 55
Barcelona 97- Fenerbahçe 55
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında
Ersun Yanal FTA Antalyaspor ile anlaştı
Ersun Yanal FTA Antalyaspor ile anlaştı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı
Türkiye 3- Hırvatistan 3
Türkiye 3- Hırvatistan 3
Galatasaray Sivas deplasmanından 3 puanla dünüyor
Galatasaray Sivas deplasmanından 3 puanla dünüyor
Samsunspor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı
Samsunspor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı
Eskişehirspor evinde Keçiörengücü ile puanları paylaştı
Eskişehirspor evinde Keçiörengücü ile puanları paylaştı
Hatayspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor
Hatayspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim